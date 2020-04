Nové podmínky pro podporu OSVČ. Od státu dostanou 25 tisíc a nemusí dokládat nic o svém příjmu

Vláda upravila po námitkách živnostníků takzvanou pětadvacítku. Jde o program, který má 25 tisíci korunami jednorázově podpořit osoby samostatně výdělečně činné, které zasáhla pandemie koronaviru. Na peníze ale podle původních pravidel nemohli dosáhnout všichni poškození živnostníci. Jak bude pozměňovací návrh vypadat, řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Praha 14:33 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní ministryně, při rozšíření programu na další skupiny víme, že přibyli sezonní pracovníci, studenti, důchodci nebo spolupracující osoby. Zakryli jste tím námitku a už není tak závažná?

Využili jsme těch pár dnů před zasedáním Poslanecké sněmovny, které jsme předtím neměli, protože návrhy vznikaly doslova přes noc. Připravili jsme komplexní pozměňovací návrh, který bude dnes ráno (rozhovor vzniknul v pondělí ráno, pozn. red.) podáván paní poslankyní Vostrou a panem poslancem Volným do systému k původnímu vládnímu návrhu. V podstatě jsme vyslechli všechny výtky, konzultovali jsme to s Asociací malých a středních podniků, se Svazem obchodu a cestovního ruchu a se zástupcem komory daňových poradců.

Připravili jsme to tak, že na tuto podporu dosáhnou nejen všechny osoby samostatně výdělečně činné, které jako hlavní příjem mají podnikání, ale i vedlejší příjem. To znamená všichni důchodci, invalidní důchodci, rodiče na mateřské dovolené, na rodičovském příspěvku, pečující, studenti nebo i osoby, které spolupracují. Odstranili jsme podmínku ohledně poklesu tržby, protože se ukázalo, že celá řada OSVČ měla oprávněné výhrady, protože v loňském roce byli na operaci apod., čili nedosáhli poklesu. Je to postaveno tak, že vyplní jednoduché čestné prohlášení, kde tedy čestně prohlásí, že byli postiženi koronavirem. Je tam celý výčet, například uzavřená provozovna, uzavřený vstup anebo další sekundární projevy. Například můžete mít OSVČ, kterým jsme de facto nic neuzavřeli, ale dopadlo to na ně také, jako průvodci, taxikáři a další, kteří mi mohutně píšou.

Rozumím, že teď vysvětlujete i praktické věci, které s tím souvisí. Ale pokud jde o podmínky, které původně byly, meziroční pokles za první čtvrtletí není třeba dokládat a loňské minimální příjmy také už nejsou podmínkou.

Také ne. Obě tyto podmínky zmizely. Dokonce jsme přidali i sezonní pracovníky. To znamená ty, kteří přerušují živnost po 31. srpnu, to jsou takoví ti klasičtí, kteří mají byznys přes léto. Zůstala podmínka, že osoba musela být OSVČ před 12. březnem, tedy před vyhlášením nouzového stavu. Přidali jsme i studenty, jak jste zmiňovala. A jediné, co tam bude, je podmínka, že osoba nemůže mít přerušeno podnikání a pobírat podporu na úřadu práce.

Ale i tak může dojít k tomu a dochází, že ta osoba podlehla panice, přihlásila se na úřad práce, začala pobírat podporu a pak zjistila, že bude „pětadvacítka“, tak to zase obnovila. Takže se započítá počet dnů, kdy nepobírala podporu, což je asi 500 korun na den. Samozřejmě pokud pobírá dávky hmotné nouze, tak je potřeba si uvědomit, že to je započitatelný příjem. To znamená, že pětadvacítku si může vyzvednout, ale započítá se jí to potom na dávky v hmotné nouzi a nic nebude dokládat. Jenom se vyplní čestný formulář, nejlépe elektronicky nebo bude připravena i papírová forma, která se bude vhazovat do nějakého boxu na místě dostupném u finanční správy. Stačí to jenom vyplnit, dá tam číslo účtu, podepsat se. Nechceme žádné dokládání, žádnou administraci. Spravovat to budou všechny pobočky státní správy po celé republice.

Může se ještě změnit výše avizované pomoci? Pokud ano, za jakých okolností by mohlo jít o částku vyšší, než je 25 000 korun?

Částku jsme velmi promýšleli, proto jsme ji zvedali z původních 15 tisíc, které byly považovány za měsíční podporu, na pětadvacet, protože je to za období od 12. března do 30. dubna, tedy za nějaký měsíc a půl. Chtěli jsme to zalícovat jako Antivirus, což je program pro zaměstnance. Ještě upozorňuji, že zaměstnanci se dostanou pod kompenzaci programu Antivirus, který začínají dnes vyplácet úřady práce, a kompenzovat zaměstnavatelům.

Chci ještě připomenout, že OSVČ dosáhnou i na ošetřovné, které mohou žádat na živnostenských úřadech, pokud pečují o děti od 0 do 13 let, což je měsíčně 13 tisíc. A připomínám, že jsme vyhlásili půlroční prázdniny na sociální a zdravotní a promineme všem OSVČ minimální výši, což je pět tisíc měsíčně, takže pět krát šest je 30 tisíc.

Čili teď, paní ministryně, nepočítáte s nějakým rozfázováním pomoci, protože občanští demokraté navrhují dát OSVČ rychle a paušálně 30 000 a další pomoc později podle vzniklých škod.

Toto opatření, 25 tisíc korun, je od 12. března do 30. dubna, k tomu si mohou požádat o ošetřovné a máme prázdniny na sociální a zdravotní. Pokud by ta situace pokračovala dále, to my v tuto chvíli nevíme, to musí říct epidemiologové, tak budeme jednat samozřejmě o další podpoře. Počítáme s tím, že po tomto datu by se postupně začaly jednotlivé obchody a provozy uvolňovat a začalo by se vracet podnikání do normálu. Pokud by to nenastalo, epidemiolgové by to nedovolili, tak bychom museli jednat o další podpoře.