Startuje program Antivirus. Stát bude přispívat na mzdy zaměstnanců, odhadem vyplatí 11 miliard

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí představí kurzarbeit z programu Antivirus. Z něj mohou příspěvky na mzdy od státu získat firmy, na které dopadla nařízená omezení proti koronaviru. Podle plánu by zaměstnavatelé mohli o peníze začít žádat v pondělí od 12 hodin. Podpora má bránit propouštění. Odhad na duben na finanční podporu státu je 11 miliard korun. Praha 10:47 6. dubna 2020

„Spustí se dnes v pravé poledne. Nebudou to závody. Nebude to podle principu, kdo první přijde, ten první mele,“ upozorňuje Jana Maláčová pro Český rozhlas. Nemělo by dojít k podobné situaci jako u programů ministerstva financí, které přispívají firmám na podnikání.

Stát poskytne dva druhy příspěvků. V režimu A uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do maximální výše 39 000 korun. V režimu B se pak stát bude podílet z 60 procent na výplatách ve firmách, které omezily výrobu či služby kvůli výpadku pracovníků, surovin a dalších vstupů či kvůli poklesu poptávky. Nejvýš pošle 29 000 korun. Podpora se stanoví z průměrné superhrubé mzdy.

V první fázi zaměstnavatel vyplní tzv. dohodu, kam uvede údaje zaměstnance, na kterého chce finanční podporu dostávat. V druhé fázi zaměstnavatel vyplatí svým zaměstnancům náhrady mezd a následně vykáže formulář pro refundaci. Úřad práce by pak během několika dní od podání žádosti poslat finanční příspěvek.

Koho se to týká?

„Týká se to podnikatelů ve mzdové sféře, to znamená ne orgánů státní správy, organizací, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu nebo evropského rozpočtu. Může to být až 3,1 milionu zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáváni až ve 281 tisících firmách,“ uvedla ministryně Maláčová.

Druhou podmínkou pro zaměstnavatele je platit za zaměstnance odvody a zaměstnávat zaměstnance podle českého práva. Třetí podmínkou je, že musí být plněn zákoník práce, zejména nesmí být zaměstnanec ve výpovědi, upozornila ministryně práce a sociálních věcí.

„Podmínka, tedy základní mechanismus, podle kterého bude fungovat udržení pracovních míst, je, že musí být vyplacena mzda za březen,“ upozornila Maláčová. V programu Antivirus nehraje role velikost firem. Ministryně potvrdila, že mohou žádat malé, střední i velké firmy. Ministerstvo odhaduje na duben výdaje do kolem 11 miliard korun.