Kabinet prodloužil část Antiviru do konce roku. Pro podnikatele chystá daňové úlevy

Vláda prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50 tisíc korun. Schválila to vláda. Podnikatelům, kteří byli zasaženi vládními opatřeními, ministerstvo financí také odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně od středy do konce roku.

Praha 12:29 14. října 2020