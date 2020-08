Vláda schválila prodloužení části programu Antivirus do října. Nahradit ho má kurzarbeit

Vláda v pondělí schválila prodloužení programu Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a bránit propouštění. Trvat má až do konce října. Informovala o tom ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Z programu se vyplácejí dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března. Maláčová doplnila, že bude chtít do dvou týdnů ve vládě projednat návrh nové podoby kurzarbeitu, který by měl Antivirus od listopadu nahradit. Praha 17:32 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Program Antivirus, konkrétně částí A a B, má trvat do konce září. Nahradit by ho později měl kurzarbeit (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Vláda právě schválila prodloužení ‚Áčka‘ i ‚Béčka‘ z programu Antivirus do října. Stále totiž existují podniky, které potřebují pomoc,“ napsala ministryně Jana Maláčová na twitteru.

Antivirus Antivirus zahrnuje tři druhy podpor.

Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy.

Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.

Podpora C představuje odpuštění sociálních odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.

Později upřesnila, že program bude platit do konce října. Podle ministerstva práce budou náklady na prodloužení vyplácení obou příspěvků 4,25 miliardy korun.

Dosud se podle Maláčové zaplatilo za fungování programu od poloviny března zhruba 17 miliard. „Je to levnější než podpora v nezaměstnanosti,“ řekla ministryně. Podle ní náklady na jedno procento nezaměstnanosti, tedy zhruba 70 tisíc nezaměstnaných, činí 1,7 miliardy korun měsíčně.

Maláčová po jednání vlády řekla, že prodloužení režimu C by vyžadovalo změnu zákona. Odpuštění odvodů menším firmám tak podle ní skončí na konci srpna a firmy od září znovu budou odvody platit.

Vláda právě schválila prodloužení “Áčka” i “Béčka” z programu #Antivirus do října. Stále totiž existují podniky, které potřebují pomoc. Nic ale není navěky a do budoucna ladíme hlavně trvalý kurzarbeit, který pomůže v krizi, kdykoli bude potřeba. Stejně, jako je tomu v Německu. pic.twitter.com/cSsTYEKmBJ — Jana Maláčová (@JMalacova) August 24, 2020

Příprava kurzarbeitu

V budoucnu by měl dočasný vládní program Antivirus nahradit dlouhodobý kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Zaměstnavatel platí mzdu za odpracovanou dobu. Stát pak pracovníkům výdělek dorovnává za zbývající čas. Podle Maláčové se nyní připravují parametry kurzarbeitu.

„Potřebujeme, aby do dvou týdnů prošel vládou, a my mohli pak požádat o mimořádnou sněmovnu,“ řekla.

Program by podle ní měl být připraven od začátku listopadu a spouštěn by byl v případě, že by zemi kvůli hospodářské krizi hrozil výrazný růst nezaměstnanosti. Využívat by se mohl ale i při živelních pohromách.

Odbory a zaměstnavatelé požadovali prodloužení Antiviru do konce roku. Někteří členové vlády původně také mluvili o tomto termínu.

Maláčová v pondělí o přípravě dlouhodobého kurzarbeitu jednala s odboráři. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly shoda na podobě odborů, zaměstnavatelů a vlády zatím není a bude složité pravidla upravit tak, aby stihla platit od ledna.

S @odbory jsme dnes probrali platy ve veřejné sféře, celoživotní vzdělávání, navýšení minimální mzdy, #Antivirus, nastavení kurzarbeitu. A řešili jsme také bezpečnost a ochranu práce. pic.twitter.com/r2RMTn1PGk — Jana Maláčová (@JMalacova) August 24, 2020