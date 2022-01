Nejvíc peněz z programu Antivirus dostaly podle Úřadu práce automobilka i firma s e-shopy

Největším příjemcem peněz z programu Antivirus byla automobilka Škoda Auto. Stát jí v době epidemie na mzdy poskytl přes 1,33 miliardy korun. Druhou nejvyšší podporu získala společnost HP TRONIC Zlín, pod kterou spadá Datart a další e-shopy. Z veřejných peněz na výdělky dostala 252,8 milionu korun. Třetí nejvyšší částku čerpalo Paradise Casino Admiral, a to téměř 226,5 milionu. Sdělilo to ministerstvo práce. Vycházelo z údajů Úřadu práce ČR. Praha 14:58 27. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největším příjemcem peněz z programu Antivirus byla automobilka Škoda Auto. Stát jí v době epidemie na mzdy poskytl přes 1,33 miliardy korun (ilustrační foto) | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

V první dvacítce příjemců jsou například i České dráhy, další síť kasin, některé obchodní řetězce, Smartwings či pražské letiště. Celkem dosud firmy z Antiviru dostaly 47,9 miliardy korun. Polovina sumy putovala do podniků do 50 zaměstnanců.

Mluvčí resortu Eva Davidová upozornila na to, že částky nemusí být ještě konečné. „S ohledem na možné kontroly, které v některých případech mohou vést k povinnosti vrátit část těchto příjmů,“ podotkla mluvčí.

Antivirus měl bránit propouštění. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize, z něj mohly získat příspěvky na mzdy a náhrady mezd.

Peníze se vyplácely za dobu od vyhlášení prvního nouzového stavu, tedy od předloňského 12. března. Provozům při jejich nařízeném uzavření stát proplácel celé mzdy s odvody nejdřív do 39 000 korun, později se hranice zvedla na 50 000 korun.

Příspěvek B pokrýval při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 000 korun. Nyní by se měl dál vyplácet jen příspěvek, který dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39 000 korun.

Zisky či ekonomická kondice žadatelů se neposuzovaly, nastavení bylo plošné. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už zmínil, že by se podpora měla zacílit podle potřebnosti.

Dotaz na největší příjemce, kterým stát přispívá na mzdy, ČTK podávala už v minulém volebním období. Odpověď získala až nyní. Příspěvky z programu Antivirus představují veřejnou podporu. Úřady u dotací příjemce a přidělené částky zveřejňují.

Nejvíc do ubytování

Nejvíc peněz z Antiviru putovalo do ubytování, stravování a pohostinství. Omezené provozy získaly 12,12 miliardy korun. Velkoobchod, maloobchod a opravny aut dostaly 11,38 miliardy Kč a zpracovatelský průmysl 10,9 miliardy korun.

Firmy do 50 zaměstnanců si rozdělily téměř polovinu z vyplacených 47,9 miliardy. Bylo to 23,82 miliardy korun. Do firem s 50 až 249 pracovníky plynulo 9,53 miliardy korun. Podniky s více než 250 zaměstnanci vyčerpaly 14,55 miliardy korun.

Dvacet firem s nejvyšší podporou čerpalo celkem 3,57 miliardy korun, tedy přes sedm procent vyplacené sumy. Ministerstvo práce loni na podzim uvedlo, že příjemců bylo celkem asi 74 300.

Automobilový průmysl v Česku vytváří podle odhadů zhruba desetinu HDP. Automobilky omezily výrobu, dopadlo to i na jejich dodavatele.

Vedle firmy Škoda Auto k největším příjemcům patří výrobce pneumatik Continental Barum se 135,35 milionu korun a dodavatel automobilové elektroniky Continental Automotive s 95,21 milionu Kč. Automobilka Hyundai získala 114,17 milionu korun.

Kromě společnosti Paradise Casino Admiral peníze směřovaly do sítě kasin Trans World Hotels & Entertainment, a to 132,55 milionu Kč. Sázkařská společnost Tipsport.net, která podle svého webu 95 procent sázek uzavírá online, čerpala 99,23 milionu korun.

AAA Auto i PEPCO

Čtvrtou nejvyšší podporu z Antiviru úřady práce vyplatily prodejci ojetých aut Aures Holdings. Společnost, které patří AAA Auto či Mototechna, dostala 181,59 milionu Kč. HP TRONIC Zlín, která má Datart a další e-shopy, pobírala 252,79 milionu Kč. Velkoobchodní prodejce elektroniky, spotřebičů či kancelářské techniky FAST ČR získal 114,74 milionu korun.

V první dvacítce největších příjemců je i prodejce levných oděvů PEPCO, prodejce obuvi CCC či nadnárodní řetězec H & M. Oděvní firmy posílily za epidemie výrazně e-shopy. Společnost AmRest, která zastřešuje a zajišťuje franšízu několika nadnárodních řetězců rychlého občerstvení, využila 113,13 milionu Kč. Společnost XLMX obchodní, která získala 109,24 milionu korun, podle rejstříku zanikla loni v listopadu.

České dráhy dostaly téměř 164 milionů korun. Letecká společnost Smartwings, která kvůli svým potížím v roce 2020 usilovala o státní finanční injekci, vyčerpala na mzdy 104,37 milionu Kč. Pražské letiště získalo z Antiviru 95,14 milionu korun. Mezi největšími příjemci je i hotelová síť CPI Hotels či společnost ManpowerGroup, která se zaměřuje na nábor zaměstnanců a další služby.

Téměř 30 milionů korun z Antiviru i peníze z dalších programů získala podle serveru Seznam Zprávy také společnost Imoba ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), pod níž patří farma Čapí hnízdo či Sokolovna Průhonice. Server upozorňuje na Babišův možný střet zájmů.

Dvacet největších příjemců podpory z programu Antivirus:

Pořadí Příjemce Podpora v milionech Kč 1. Škoda Auto 1333,06 2. HP TRONIC Zlín 252,79 3. Paradise Casino Admiral 226,46 4. Aures Holdings 181,59 5. České dráhy 163,97 6. PEPCO Czech Republic 139,68 7. Continental Barum 135,35 8. Trans World Hotels & Entertainment 132,55 9. FAST ČR 114,74 10. Hyundai Motor Manufacturing Czech 114,17 11. AmRest 113,13 12. XLMX obchodní 109,24 13. Smartwings 104,37 14. CCC Czech 103,48 15. CPI Hotels 103,24 16. H & M Hennes & Mauritz CZ 101,64 17. Tipsport.net 99,23 18. ManpowerGroup 97,40 19. Continental Automotive Czech Republic 95,21 20. Letiště Praha 95,14