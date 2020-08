Spor Applu a Googlu s mediálními společnostmi. Požadují lepší podmínky i platby za obsah

Technologičtí giganti, jako je Apple či Google, čelí tlaku mediálních společností, které pro sebe chtějí dosáhnout lepších podmínek, napsal v pátek zpravodajský server BBC. Sdružení Digital Content Next (DCN), jehož členem je například list The New York Times, se obrátilo na Apple s žádostí, aby si bral menší podíl za zprostředkování digitálního předplatného. New York/Canberra 11:33 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Google se dříve tento týden dostal do křížku s australským regulačním úřadem, který si přeje, aby vyhledávač platil za zpravodajský obsah (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Google se dříve tento týden dostal do křížku s australským regulačním úřadem, který si přeje, aby vyhledávač platil za zpravodajský obsah.

Zatímco technologické společnosti jako Apple a Google rostou, nemálo mediálních podniků se potýká s existenčními problémy.

Sdružení DCN vedle jmenovaného deníku The New York Times zastupuje například listy The Washington Post či The Wall Street Journal. Na šéfa Applu Tima Cooka se organizace obrátila ve čtvrtek. Žádají po něm lepší podmínky za zprostředkování předplatného ve virtuálním obchodě, v němž Apple nabízí aplikace.

Mediální společnosti obvykle Applu za nového abonenta postupují 15 až 30 procent z tržby. Amazon, který v obchodě nabízí svou službu Prime Video, má ovšem podmínky výhodnější. A právě těch se domáhá i sdružení DCN.

Tento měsíc se Apple též dostal do sledovaného sporu se studiem Epic Games, majitelem oblíbené počítačové hry Fortnite. Apple i firma Google odstranily Fortnite ze svých nabídek mobilních aplikací kvůli aktualizaci, která porušuje jejich pravidla o platbách uvnitř aplikací.

Studio reagovalo dopředu připravenými žalobami proti oběma společnostem, které obviňuje z monopolistického chování. Ani Epic Games není spokojeno s podílem 30 procent z tržby, který si Apple bere, pokud někdo ve hře platí prostřednictvím jeho virtuálního obchodu.

Platba za kvalitní zpravodajství

Australská komise pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (ACCC) dříve tento týden zveřejnila návrh zákona, podle nějž by společnosti jako Google či Facebook měly platit za využívání zpravodajského obsahu.

Google plán australské vlády obratem kritizoval a dále v této souvislosti varoval, že navrhované změny by mohly ohrozit fungování jeho bezplatných vyhledávacích služeb v Austrálii.

„Nekvalitní ‚titulkové‘ zpravodajství bude patrně vždycky zadarmo, ale novinařina s přidanou hodnotou má značné náklady. Pokud se nezaplatí, ztratí na ceně, anebo zmizí,“ varuje profesor Michael Wade, který působí na švýcarském mezinárodním institutu pro rozvoj managementu (IMD).

„Google, Facebook a další ji bez důsledků poskytovaly zadarmo až příliš dlouho,“ řekl Wade BBC.

Společnost Google dříve tento rok informovala, že pracuje na licenčním programu, který má být spuštěn do konce roku. S některými mediálními skupinami v Austrálii, Brazílii a Německu se dohodla, že jim bude platit za kvalitní obsah.

Mezi prvními se Google dohodl s německými listy Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit a Rheinische Post, dále s australskými skupinami Schwartz Media, The Conversation a Solstice Media, a rovněž s brazilskými Diários Associados a A Gazeta.