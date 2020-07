Apple nemusí doplácet Irsku daně, rozhodl soud. Podle komise získala společnost neprávem výhodu

Komise tvrdila, že americký podnik získal od irského státu mezi roky 2003 až 2014 neoprávněnou pomoc v podobě daňového zvýhodnění, a proto musí peníze doplatit.

Apple nemusí vracet Irsku na daních v přepočtu téměř 350 miliard korun, rozhodl Evropský soudní dvůr. Překvapivě tak zrušil rozhodnutí Evropské komise, podle které Irsko poskytlo Applu zakázanou státní podporu. Proti rozsudku se komise může odvolat. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/wEBC7t31Md — Viktor Daněk (@victorius) July 15, 2020

Unijní soudní orgán se záležitostí v posledních letech zabýval na základě odvolání společnosti Apple proti rozhodnutí Evropské komise. Ve sporu, jehož výsledek může ovlivnit další tažení komise proti daňovým výhodám pro velké firmy, se proti unijní exekutivě postavilo také Irsko.

Druhý nejvyšší soud Evropské unie své rozhodnutí ve středu zdůvodnil tím, že komisi se nepodařilo prokázat, že by byly americké firmě poskytnuty výhody odporující unijnímu právu.

‚Komise je mimo realitu‘

Jedna z největších technologických firem na světě loni v září na úvod řízení před unijním soudem prohlásila, že Evropská komise byla „mimo realitu i zdravý rozum“, když nařídila, že má Apple v Irsku doplatit 13 miliard eur. Firma argumentovala i tím, že má v Irsku je dvě pobočky, a těm „jednoduše nemůže být připsána odpovědnost za vytvoření téměř všech zisků Applu mimo území Ameriky“.

Výrobce mobilních telefonů iPhone a dalších zařízení tvrdil, že je největším světovým plátcem daní a že jej Evropská komise chce v Irsku zdanit za stejné výnosy, z kterých už zaplatil daně v USA.

Stopka pro Huawei. Británie zakázala používat technologie čínské firmy při stavbě 5G sítí Číst článek

Apple podle komise platil díky daňovým dohodám v Irsku ze svých evropských zisků daně od jednoho procenta v roce 2003 do 0,005 procenta v roce 2014. Podle Dublinu však Apple na daních platil to, co platit měl, a žádnou nepovolenou státní pomoc nedostal.

Komise spor vnímala jako klíčový nejen kvůli mimořádné výši doplácené částky, ale i kvůli danění dalších velkých firem, které označuje za neoprávněnou státní pomoc, jež pokřivuje konkurenční prostředí.

Daňová rozhodnutí z let 1991 a 2007 určovala způsob zdanění zisku dvou irských dceřiných společností Applu, a to firem Apple Sales International a Apple Operations Europe. Ten ale neodpovídal ekonomické realitě, tvrdila komise.

Podle agentury Reuters může porážka u soudu oslabit nebo zbrzdit postup komise vůči firmám IKEA a Nike v Nizozemsku a Huhtamaki v Lucembursku. Místopředsedkyně Evropské komise pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové učinila z boje proti nadměrnému daňovému zvýhodňování velkých firem jedno z hlavních témat svého působení v komisi.