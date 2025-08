Apple uskuteční v USA investice ve výši 100 miliard dolarů. Trump chce zavést cla na polovodiče z dovozu

Americká technologická společnost Apple uskuteční v USA další investice ve výši 100 miliard USD (2,1 bilionu Kč). Investice oznámil ve středu večer šéf firmy Tim Cook při setkání v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump také oznámil záměr zavést stoprocentní clo na polovodiče z dovozu. Washington 23:49 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká technologická společnost Apple uskuteční v USA další investice ve výši 100 miliard USD | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Trump při setkání s Cookem uvedl, že Apple ve Spojených státech vybuduje nové závody a vytvoří na 20 000 pracovních míst. Podle Trumpa se jedná „o významným krok ke konečnému cíli, aby (mobilní telefony) Iphone prodávané ve Spojených státech byly i vyráběny v Americe“.

Při projevu v Bílém domě Trump uvedl, že další stovky miliard dolarů hodlají v USA investovat i další velké firmy, což americký prezident přičítá své daňové a celní politice. Podle něj se velké americké firmy jako Apple „vrací domů“.

Clo na polovodiče

Trump také uvedl, že hodlá zavést stoprocentní clo na polovodiče z dovozu. Výjimku dostanou podle Trumpa firmy, které se zavážou, že budou polovodiče vyrábět ve Spojených státech, nebo ty, které již mají rozpracované projekty na výrobu těchto součástek v USA.

„Dnešní oznámení společnosti Apple je dalším vítězstvím pro náš výrobní průmysl, které zároveň pomůže přesunout výrobu kritických komponentů zpět do USA, aby byla chráněna ekonomická a národní bezpečnost Ameriky,“ uvedla před schůzí mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová.

Trumpova cla stála společnost Apple v posledním čtvrtletí 800 milionů dolarů. Firma přesouvá výrobu produktů určených pro USA do Indie, odkud odebírá iPhony, a do Vietnamu, kde vyrábí počítače Mac nebo hodinky Apple Watch. Analytici v minulých měsících poukazovali na to, že přesun výroby těchto produktů do USA není pravděpodobný.

Už v únoru Apple oznámil záměr v příštích čtyřech letech vytvořit ve Spojených státech 20 000 pracovních míst a investovat v zemi nejméně 500 miliard USD. Součástí těchto plánů je otevřít v příštím roce nový závod na výrobu serverů pro umělou inteligenci (AI) v Houstonu ve státě Texas.

Vedle toho chce Apple rozšiřovat stávající týmy a pracoviště v Michiganu, Texasu, Kalifornii, Arizoně, Nevadě, Iowě, Oregonu, Severní Karolíně a Washingtonu.