Arriva koupí od výrobce Škoda Group 22 vlaků za 7,4 miliardy korun. Pojedou až 200 kilometrů v hodině

Železniční dopravce Arriva koupí od českého výrobce Škoda Group 22 nových elektrických vlaků za přibližně 300 milionů eur (kolem 7,4 miliardy korun). Arriva je bude od roku 2028 provozovat na linkách z Prahy do Chebu a Klatov. V úterý to při podpisu smlouvy uvedli zástupci obou společností. Pro Arrivu jde o největší investici v Evropě. Praha 23:47 15. července 2025

Arriva nedávno uspěla ve veřejné soutěži ministerstva dopravy na provoz dálkových vlakových linek Ex6 Praha – Plzeň – Cheb a R16 Praha – Plzeň – Klatovy a Železná Ruda. Smlouva na patnáct let začne platit od prosince 2028. V současnosti na těchto linkách jezdí České dráhy.

Součástí soutěže ministerstva byl podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) i požadavek na nasazení nových moderních vlaků. „Pokud chceme přitáhnout na české koleje nové cestující, musíme jim nabídnout spolehlivé spojení v moderních pohodlných soupravách či jednotkách. Tyto nové představované vlaky vysoký standard cestování nabízí, takže jejich budoucí zařazení na státem objednávané linky považuji za krok správným směrem,“ řekl Kupka.

„Výsledkem má být kvalitnější a rychlejší železniční doprava, která má přinést jednoduše to, že lidé přirozeně přesedlají z osobních automobilů na železnici. Ne z toho důvodu, že by je k tomu někdo silou tlačil, ale protože to pro ně bude přirozenou a výhodnou volbou,“ doplnil Kupka.

Vlaky od Škoda Group budou mít maximální rychlost 200 kilometrů v hodině. Arriva odebere 16 třívozových vlaků s kapacitou 224 sedících cestujících a osm čtyřvozových jednotek s kapacitou 315 sedících pasažérů.

Bistro, klimatizace i internet

Vlaky budou vybaveny automaty s občerstvením nebo bistrem, digitálními a audiovizuálními systémy, zásuvkami, klimatizací a internetovým připojením. Součástí bude také rozšířená možnost přepravy jízdních kol.

„Podpisem této smlouvy naplňujeme naši dlouhodobou strategii v České republice. Vstupujeme do nového segmentu elektrické dálkové dopravy s jasným cílem – nabídnout cestujícím vyšší komfort, spolehlivost a ekologicky šetrné cestování,“ uvedl generální ředitel Arriva Transport ČR Daniel Adamka.

Pro Škodu Group jde podle šéfa společnosti Petra Novotného o důležitou zakázku nejen kvůli jejímu finančnímu rozsahu ale i z pohledu pozice výrobce na trhu.

„Jedná se již o naši druhou zakázku na výrobu nových vlaků pro soukromého dopravce, což ukazuje konkurenceschopnost našich řešení. Segment dálkových rychlostních vlaků s rychlostí 200 kilometrů v hodině je pro nás velmi důležitý. Věříme, že tato nová platforma, jejíž vývoj u nás probíhá již několik let, uspěje nejen na českém, ale také na celoevropském trhu,“ vysvětlil Novotný.

Podíl českých dodavatelů na výrobě nových vlaků se podle něj bude pohybovat kolem 80 procent.