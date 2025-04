Asijské burzy reagují na americká cla. Akcie zahájily týden prudkým poklesem. Odepisují až 13 procent

Česko mohou zranit cla z vývozu automobilových dílů. Ostatní se nás dotknou spíš sekundárně, míní Kupka

Cla na dovoz automobilových dílů do Spojených států amerických, která by měla začít platit v sobotu 3. května, by se mohla dotknout českých výrobců více než tento týden oznámená reciproční cla.