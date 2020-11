Asociace hotelů a restaurací: Nová opatření jsou dobrým kompromisem. Musí se ale dodržovat

Rozhodnutí vlády o uvolnění restrikcí od čtvrtka je podle Asociace hotelů a restaurací České republiky dobrý kompromis. Provozovatelé i hosté by však měli striktně dbát jednotlivých opatření, aby se zabránilo opětovnému nárůstu počtu případů koronaviru a případnému dalšímu uzavření podniků. Přes obnovení provozu hotelů a restaurací by stát neměl zapomenout na kompenzace pro tato odvětví, řekl v neděli prezident asociace Václav Stárek. Praha 13:04 29. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při opětovném zpřísnění opatření by došlo opět i na uzavření restaurací. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Asociace podle Stárka v pátek svým členům psala, že není jisté, zda opravdu vláda povolí otevření restaurací a hotelů od pondělí. O této variantě členové vlády celý týden spekulovali.

V neděli schválili, že nařízení uvolní od čtvrtka, kdy se Česká republika v pětistupňovém protiepidemickém systému (PES) přesune z čtvrté na mírnější třetí úroveň. Díky tomuto rozhodnutí mají podnikatelé podle Stárka pevný bod a mohou si být jistí, že tento termín pro otevření platí.

Do restaurací, kteří mají stálou klientelu, stejně jako do hotelů v rekreačních oblastech, by se podle Stárka mohli poměrně rychle vrátit hosté. Lidé se podle něj těší, že budou moci znovu vyrazit na svá oblíbená místa.

Hůře na tom budou zařízení závislá na zahraničních turistech. Týká se to například městských hotelů, kterých podle Stárka zůstane nadále více než polovina uzavřena. V debatách o uvolňování by se podle Stárka nemělo rozhodně zapomínat na podporu podniků.

Pozitivně zhodnotil krok ministerstva financí, které nakonec umožní souběžné čerpání kompenzačního bonusu pro živnostníky a programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Na další výzvu programu COVID ubytování je podle něj přislíbeno 400 milionů korun.

Pomoc by se měla připravit ale i pro gastronomické provozy, přestože se debatuje o tom, že už na podporu jednotlivých odvětví nejsou v rozpočtu peníze. Asociace hotelů a restaurací podle Stárka už při první vlně koronaviru navrhovala kompenzaci počítanou například z loňských obratů. Nepodařilo se ji prosadit. Podniky se ale dostaly bez vlastního přičinění do výrazných ztrát a stát by jim měl pomoci.

Ubytovací zařízení se budou moci od čtvrtka otevřít bez omezení. Platit v nich budou obecná opatření jako roušky, dezinfekce a dodržování dvoumetrových odstupů. Přerušit provoz pro rekreační účely musely od 22. října.

Restaurace budou moci fungovat mezi 06:00 a 22:00. Obsluhovat budou smět jen usazené hosty, u stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Kapacita podniku se bude moci naplnit maximálně na 50 procent. Stravovací zařízení se musela veřejnosti uzavřít 14. října.