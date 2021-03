Nezvyšovat příspěvky na testy do firem? ‚Teoreticky správné, ale zaplatí to podnikatelé,’ říká šéf asociace

Středně velké firmy by do pondělí měly mít otestované všechny své pracovníky na koronavirus. Týká se to podniků s 50 až 249 zaměstnanci. Některé firmy si ale v minulém týdnu stěžovaly, že mají problém sehnat dost testů nebo že jim stát na sady přispívá málo. „Dnes se ukazuje, že testů bude možná přebytek, a to by znamenalo, že by ceny měly jít dolů,“ řekl pro Radiožurnál předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Karel Dobeš. Rozhovor Praha 13:15 15. 3. 2021 (Aktualizováno: 13:15 15. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Karel Dobeš | Foto: Alžběta Švarcová

Podařilo se tedy nakonec testovat ve všech podnicích s 50 až 249 zaměstnanci?

Jestli se to podařilo ve všech, vám ještě dnes nemůžu potvrdit, protože data budeme sbírat. Ale víme, že to probíhalo docela dobře. Firmy to celkem zvládají. Co se týče testů, tak se ukázalo, že když se podíváte na stránky ministerstva zdravotnictví, tak je tam listina se skoro pěti stránkami plnými firem, které jsou ochotné dodávat testy.

Otázkou je samozřejmě cenové rozpětí, protože testy se pohybují mezi 70 až skoro 200 korunami. Otázkou je, jak jsou kvalitní a jak se kvalita bude hlídat.

Co se týče pozitivity, tak podle našich zpráv se ukazuje, že méně než jedno procento testovaných je pozitivních. To nás nepřekvapilo. Výsledky jsou vlastně v určitém normálu. Jsou firmy, které skutečně testovaly dobrovolně už předtím, takže mají nastavené procesy a všechno běží.

Co firmy, které testování do dneška nestihly? Co budou dělat – přeruší provoz, nebo mohou pokračovat?

Tam je to trochu nejisté. Nikde není napsané, jak mají jednat. To znamená, že samozřejmě je tam určitá zóna. Možná to ještě doženou během dneška nebo zítřka a budou se s tím nějakým způsobem potýkat. Vlastně nevíme, co se stane.

Jsou firmy, které řekly, že udělají dovolenou. Ale to se potřebují domluvit s odbory a není to tak jednoduché.

Apelovali jsme na to, aby to firmy udělaly (testování – pozn. red.). Samozřejmě se příklady budou řešit dnes a v tomto týdnu. Nevíme to, ještě nemáme všechny zprávy od členů a lidí, co nám volali.

Zaměstnanci by třeba přivítali šetrnější testy ze slin než šťourání v nose a podobně. A pak je tam věc se spolehlivostí, protože PCR testy jsou spolehlivější, ale nejde to udělat.

Testování ve firmách nad 250 zaměstnanců začalo ve středu | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas

Testování dvakrát týdně?

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v neděli na televizi Prima řekl, že by v budoucnu mohlo být testování ve firmách povinné ne jednou, ale dokonce dvakrát týdně. Už dnes by o tom měla jednat vláda. Dokázali by to podle vás všichni zaměstnavatelé zorganizovat?

Myslím, že v okamžiku, kdy ten systém u firem naběhl a vidí, jak to běží, tak jestli je to jednou, nebo dvakrát... Je to na úkor času, prostředků, ale když to bude nařízení vlády a bude tady nějaká částečná kompenzace...

Dnes se ukazuje, že firem je tolik a že testů bude možná přebytek, a to by znamenalo, že by ceny měly jít dolů. Myslím, že během jednoho nebo dvou týdnů se věc zapendluje tak, že věci budou fungovat.

Stát teď na jeden test přispívá 60 korunami. Stále platí, že vzhledem k cenám na trhu to na pokrytí nákladů nestačí a že by příspěvek měl být vyšší? Ministr Havlíček argumentuje tím, že když by stát přispíval více, tak by ceny nemusely klesnout pod 100 korun.

To je otázka trhu. Když se podaří sem dostat dostatečné množství testů, tak by cena měla jít dolů. Víme, kolik stojí test v nákupní hodnotě. Jsou tu čínské testy, pak testy přes Německo z Turecka, které jsou dražší, a pak je ještě pár jiných výrobců, jejichž ceny se pohybují v eurech.

Když ministr říká, abychom vydrželi a nezvyšovali státní dotaci na test, souhlasíte s ním?

Teoreticky je to správný postup, ale prakticky to zaplatí malí a střední podnikatelé.

‚U malých to bude problematičtější‘

Vláda podle ministra Havlíčka uvažuje i o tom, že by zavedla testování v nejmenších podnicích s 10 až 49 zaměstnanci. Dovedete si to představit? Půjde to?

Dovedu si představit všechno, ale jestli to půjde... Nakonec to bude muset jít, to jsou sugestivní otázky. Nám nezbude nic jiného než to udělat, když to vláda nařídí.

Samozřejmě u malých podnikatelů to bude trochu jiný problém, je to také otázka organizace, kontroly a podobně. U středních firem je organizační složka taková, že tam někdo sedí, zapisuje to a dělá organizaci.

U malých je to vždycky trochu problematičtější. Když máte rodinnou firmu, kde spolupracují všichni účastnici z rodiny, tak je trochu více pravděpodobné, že se tam nebudou dodržovat všechny předpisy, jak by se měly. I když je ode mě škaredé, že to tak říkám, ale myslím na realitu.

A další věc je, že malé firmy budou více využívat toho, že pošlou svoje členy na veřejná místa, kde se dá testovat zadarmo, a tím pádem se zase navýší počty lidí na odběrových místech. Je to komplikované, ale samozřejmě bychom v rámci zdraví chtěli, aby to fungovalo. A když výsledky potvrdí, že jsme zachytili množství lidí, kteří by nás jinak mohli nakazit, tak to bude dobrá věc.