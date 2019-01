Austrálii hrozí rozsáhlá hypoteční krize. Ceny nemovitostí meziročně spadly skoro o pět procent

Podle aktuálních čísel z konce minulého roku zaznamenaly největší pokles ceny velká města Sydney a Melbourne. Domy tam ztratily meziročně na hodnotě víc než 11, respektive sedm procent. Podle společnosti CoreLogic, která průzkum prováděla, se klesání zrychluje. Za poslední tři měsíce se v Sydney ceny propadly skoro o čtyři procenta. Z toho skoro dvě procenta připadají na poslední měsíc. Existují ovšem i výjimky. Například v hlavním městě Canberra ceny naopak rostly meziročně o víc než tři procenta.

Dražší hypotéky způsobují pokles cen nemovitostí. Nejrychleji u panelákových bytů 4+1 a 5+1 Číst článek

Hlavní mezinárodní ekonom Deutshe Bank Torsten Slok zařadil situaci na australském trhu s domy mezi jedno z největších rizik pro světovou ekonomiku pro rok 2019. Australané se tak ocitli mezi hrozbami, jako je tvrdý brexit, krize financování americké vlády nebo eskalace obchodní války mezi USA a Čínou. Podle datového analytika Martina Northa může mít splasknutí hypoteční bubliny vážné následky. Australané dluží bankám na hypotékách v přepočtu víc než 26 bilionů korun.

Vězeň vlastní hypotéky

Majitelům nemovitostí s klesající cenou hrozí, že se jejich hypotéky dostanou do záporných hodnot. Tržní cena nemovitosti tedy bude nižší než aktuální dluh vůči bance. O lidech v této situaci se mluví jako o vězních vlastní hypotéky. I kdyby nemovitost, která ztrácí na ceně, chtěli prodat, nezaplatilo by to hypotéku a oni by tak zůstali zadlužení.

Podle průzkumu společnosti Roy Morgan Research z listopadu loňského roku se počet takových domácností v Austrálii meziročně zvýšil skoro o procentní bod na 8,9 procenta. To znamená skoro 400 tisíc australských domácností se zápornou hodnotu své hypotéky. Pokud by trh s nemovitostmi v Austrálii padal dál, mohlo by to přerůst v celonárodní krizi podobné té v Irsku po roce 2008. Tam tehdy spadly ceny nemovitostí až o 40 procent.