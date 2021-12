Nejméně třetina aut dovážených do Česka je po havárii, vyplývá z analýzy společnosti Cebia

„Od května se do Česka dováží stále více aut než v předchozích letech a v některých měsících jde dokonce o nejvyšší čísla od roku 2008,“ uvedl ředitel společnosti Cebia Martin Pajer. Dovoz ojetých osobních aut vzrostl za 11 měsíců meziročně o 23 procent na 171 234 vozů. Jen v listopadu byl import zhruba o 1300 aut vyšší než prodej nových vozů.

Průměrná výše škody při havárii či poškození dosahuje podle analýzy Cebie 4826 eur, tedy zhruba 126 000 korun. Průměrná výše škody po totální havárii se pak pohybuje kolem 13 222 eur, což je asi 344 000 korun.

Zhruba polovina dovezených aut je starší deseti let, každé zhruba páté dovezené auto je dokonce starší 15 let. Není se proto co divit, že podle pojišťoven je každé třetí dovezené auto po havárii či větším poškození.

Bezpečnost a cena

Součet vzniklých škod na těchto havarovaných vozidlech, která se do Česka dovezou během jednoho měsíce, dosahuje v přepočtu zhruba 917 milionů korun. Zhruba polovina havarovaných vozidel však neprojde statistikami pojišťoven, škody na vozidlech tak budou ve skutečnosti ještě vyšší. Velká část havarovaných vozidel se poté prodává jako nehavarovaná.

Samotná havárie přitom ještě neznamená, že vozidlo už nemůže být schopné bezpečného provozu. „Rozhodně nelze říci, že každé auto, které zažilo havárii či poškození, je na odpis a už by se jím nemělo jezdit. Je však třeba vědět, jak bylo havarované, jak bylo opravené a koupit ho za odpovídající cenu. Problémem je, že velká část aut po haváriích, a často i po totálních haváriích, se prodává jako nehavarovaná,“ dodal Pajer.

Zjistit, zda vozidlo bylo havarované či poškozené, lze buď v nezávislém autoservisu, nebo prověřením jeho historie v systému Autotracer.