Globální nedostatek čipů pokračuje, v Česku se kvůli němu nevyrobí minimálně 70 tisíc aut

V Česku se letos nevyrobí minimálně 70 000 osobních aut kvůli celosvětovému nedostatku čipů. Celkově letos tuzemské automobilky předpokládají produkci okolo 1,3 milionu vozů, což je o 150 000 více než loni, kdy výrobu zasáhly výpadky kvůli koronaviru. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu. Nedostatek čipů je podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla významný faktor, se kterým se odvětví potýká již přes půl roku. Praha 14:55 29. července 2021

V jednom autě je v současnosti průměrně 1500 polovodičů v úhrnné hodnotě okolo 500 USD, tedy asi 11 000 korun. Nejvyspělejší vozy mají čipů i dvojnásobně. S vyrovnáním převisu poptávky nad nabídkou automobilky počítají až na přelomu let 2022 a 2023.

„V dosavadním průběhu roku je cítit rostoucí poptávka po nových vozech, avšak nedostatek čipů nás brzdí – omezuje modelovou nabídku dealerů a prodlužuje dodací lhůty, v některých případech dokonce omezuje výrobu.

Odhadujeme, že nebýt tohoto problému mohla být produkce zhruba o dalších pět procent vyšší. Jde o vozidla, o která by měli zákazníci jinak zájem, ale automobilky nebudou schopné je dodat,“ podotkl Petzl.

Skoro 60 procent z východu

Z celkové světové produkce polovodičů jich do automobilového průmyslu putuje zhruba desetina. Největšími výrobci čipů pro automobilky jsou Texas Instruments, STMicro, Infineon, NXP nebo Renesas.

Mezi velké dodavatele zaměřené převážně na automobily patří i německý Bosch. V ČR vyrábí čipy například rožnovská firma ON Semiconductor.

Největším producentem čipů je Tchaj-wan následovaný Čínou a Japonskem. Tyto tři země mají globální podíl téměř 60 procent. Následují USA. Evropa, střední Východ a Afrika se na produkci podílí asi 13 procenty.

Poptávka ještě poroste

„Není předpoklad, že by v nejbližších letech poptávka po mikročipech polevila, a to ani za předpokladu odeznění současné pandemie, případně návratu ekonomiky do předkrizové etapy. (...) Lze předpokládat pokračující rostoucí trend poptávky po čipech i v následujících etapách,“ uvedl ekonom Cyrrusu Petr Pelc. Jediným uspokojivým dlouhodobým řešením je podle něj plynulé navyšování výrobních kapacit. Nejde však o drobné investice, ale o desítky miliard dolarů pro každou výrobnu.

Kvůli nedostatku čipů musely již letos sáhnout k omezení výroby jak největší tuzemská automobilka Škoda Auto, tak kolínská Toyota.