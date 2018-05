Řidiči si za povinné ručení připlatí, cena vzroste až o pět procent

Za povinné ručení si řidiči připlatí. Podle České kanceláře pojistitelů už ceny pojistek dosáhly svého dna. Vůbec největší rozdíl poznají rizikové skupiny motoristů - tedy hlavně šoféři, kteří častěji bourají nebo taky mladí lidé a řidiči nákladních automobilů. Výše pojistného se přesto výrazně liší podle jednotlivých krajů. Praha 7:45 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít autonehoda (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka pxhere.com | Zdroj: CC0 Public Domain

Průměrná výše pojistného se ke konci loňského roku pohybovala na necelých 2800 korunách. Meziročně se dokonce snížila o 12 korun.

Podle České kanceláře pojistitelů už ale není s cenou kam klesat. Pojišťovny totiž na pojistném vyberou méně, než pak zaplatí na škodách. I to je jeden z důvodů, proč se cena povinného ručení letos navýší, dodává hlavní analytik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

„První výsledky roku 2018 ukazují, že by průměrné pojistné mělo dále narůstat. Řádově se za celý trh očekává podle předběžných výsledků navýšení kolem pěti procent,“ sdělil Jedlička.

Ceny se ale liší nejen podle parametrů automobilu, ale taky například podle toho, kde lidé bydlí.

Rozdíly mezi kraji

Společnost Chytrý Honza porovnala ceny poskytovatelů povinného ručení s maximálními bonusy řidičů a bez nich. Zjistila, že rozdíly mezi jednotlivými kraji jsou výrazné, a to až v řádu tisíců korun.

Důvodem je hlavně odlišná pravděpodobnost dopravní nehody. Vůbec nejvíc zaplatí za pojistku řidiči v Praze. Právě tam je totiž riziko havárie velmi vysoké, jak dodává online specialista Tomáš Čáp ze společnosti Chytrý Honza.

„Nejdražší povinné ručení je jednoznačně v Praze. Jeho průměrná cena s maximálními bonusy řidičů je o více než 850 korun vyšší než v Jihlavě, ta je zároveň nejlevnější. V případě varianty bez bonusů jsou ceny ještě více rozdílné. Rozdíl mezi Prahou a Jihlavou se může vyšplhat až na 2600 korun.

Společnost porovnávala ceny povinného ručení u jednoho z nejprodávanějších vozů v Česku - a to u Škody Octavia, rok výroby 2015.

Obecně za povinné ručení zaplatí víc ten, kdo častěji bourá - a to třeba i o desítky procent. Mezi další faktory, které určují cenu, jsou třeba hustota provozu, počet registrovaných vozidel a četnost jejich využívání.

Některé pojišťovny při tvorbě ceny zohledňují až 16 různých parametrů - od obsahu vozu, přes druh paliva, až po věk klienta.

Právě mladí šoféři, kteří zatím nemají s řízením dostatek zkušenosti, si zpravidla za povinné ručení připlatí. Pro pojišťovny jsou rizikové hlavně skupiny řidičů do 21 let a pak taky ti nad 75 let.

Porovnání s evropskými státy

V přepočtu na eura Češi zaplatí za pojištění zhruba 106 eur, to například v Německu je cena více než dvojnásobná. V porovnání s Evropou jsou tak ceny v České republice stále mnohem nižší, říká Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů.

„Z mezinárodního srovnání vychází, že ty ceny v České republice patří mezi ty nejnižší. Nižší hodnota se pozoruje už pouze v Estonsku,“ dodal Jedlička.

Počet uzavřených pojistek v Česku roste. Povinné ručení mělo ke konci loňského roku skoro osm milionů vozidel, tedy zhruba o čtvrt milionu aut víc než rok předtím.