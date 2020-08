Havlíčkova podpora pro dopravce? ‚Pomůže jim jen z malé části problémů,‘ tvrdí zakladatel iniciativy

Koronavirus tvrdě dopadl na zájezdové dopravce. Od jara není o jejich služby zájem a vypadá to, že se situace jen tak nezlepší. Podle zakladatele iniciativy Za autobusy Jiřího Vlasáka může řada z nich skončit až v osobním bankrotu. Stamilionové kompenzace jim slíbilo ministerstvo dopravy. „Ta částka není horentní. Autobus je čtyřikrát dražší než kamion a dopravci celé jaro stáli,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Vlasák, který provozuje firmu Prago Tour. Praha 6:00 28. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nejvíc žijeme ze škol, ty ale asi v září a v říjnu nikam nepojedou,“ vysvětluje dopravce Pavel Rulc | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel Rulc provozuje tři autobusy v Žehrově v Českém ráji. Podle svých slov je kvůli epidemii koronaviru je aktuálně zhruba na deseti procentech obratu a ani výhled do následujících měsíců není růžový - sezona mu začíná v březnu a končí v říjnu s tím, že o prázdninách je zájem minimální.

„Nejvíc žijeme ze škol, ty ale asi v září a v říjnu nikam nepojedou. Současně nám podráží nohy linková doprava, na kterou jsou slevy od státu,“ vysvětluje dopravce serveru iROZHLAS.cz.

Před zavedením opatření proti šíření koronaviru měl jednoho zaměstnance, kterého ale musel kvůli finančním problémům propustit. I za stojící autobusy totiž musí nadále platit různé paušální poplatky, jako je například silniční daň, která činí 25 000 korun ročně za jeden autobus.

„Když autobusy odstavím, vyhnu se placení silniční daně i povinného ručení. Pak se ale dostanu do situace, kdy mi autobusy budou stát na dvoře a skoro se nehnou z místa. Pokud ale vozidla čas od času neprojedu, budu je pak dávat složitě dohromady. Mé kritické situaci nepřispívá ani DPH, které pro nás činí 21 procent,“ říká Rulc.

Podle iniciativy Za autobusy není jeho příběh ojedinělý - do podobných problémů se kvůli koronaviru dostaly stovky zájezdových dopravců. To redakci potvrdil i Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení silničních dopravců Česmad Bohemia.

Řešení?

Bezvýchodnou situaci zájezdových dopravců se Česmad s iniciativou Za autobusy snaží řešit už několik měsíců. Podle Vlasáka byla zlomová úterní schůzka s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO).

„Je bohužel extrémně zaneprázdněný, bylo mi ho až lidsky líto. Několikrát jsme se však během schůzky pohádali, protože nebyl v problematice zorientovaný a musel jsem mu situaci vysvětlovat,“ popisuje Vlasák pro iROZHLAS.cz.

I podle Hromíře ministr teprve v úterý uznal, že malí dopravci potřebují pomoc. „Lepší stav pro firmy přijde zřejmě až na jaře a my chceme, aby se o ten průšvih dělily tři strany – firmy, leasingové společnosti a stát,“ nastiňuje generální tajemník sdružení Česmad s tím, že koronavirus zájezdové dopravce poškodil nejvíc ze všech segmentů nižší automobilové dopravy.

Ministerstvo nakonec vyjde dopravcům vstříc. „Myslím, že v řádu stamilionů bych byl schopen dát dohromady. To samozřejmě musím ještě projednat s ministerstvem financí,“ řekl ministr Havlíček televizi Prima.

Na resortu se už podle něj připravuje konkrétní podoba programu, ladění detailů se věnuje speciální tým. „Program bude připraven už v září. Aktuálně přepočítáváme přesnou sazbu na každé sedadlo,“ reagoval Havlíček na dotaz redakce.

Pomoc nestačí

Šéf iniciativy Za autobusy Vlasák má za to, že avizovaná stamilionová podpora nebude stačit. „Když to vztáhneme k ceně autobusu, tak pomoc od vlády dopravce nezachrání, pomůže jim to jen z malé části problémů. Leasing se ale stejně bude muset posouvat, protože pomoc od vlády pokryje maximálně tři až čtyři splátky,“ tvrdí.

Havlíček ‚vyřešil‘ problém Smartwings. Cestovky a dopravci mohou žádat v Covid Plus až o dvě miliardy Číst článek

Problém spatřuje mimo jiné v tom, že leasingovým společnostem často ručí fyzické osoby, které můžou kvůli platební neschopnosti skončit v exekuci.

„Bohužel i rodinná firma, kdy otec se synem podnikají, dluží za každou splátku třeba sto tisíc korun. I když autobus leasingové společnosti vrátí, je tam nějaká prodleva, než se vůz prodá. A oni se můžou za rok stát dlužníky třeba tří milionů korun,“ přibližuje.

Kompenzaci podle Hromíře dostanou dopravci na základě ekologické třídy autobusů a jejich velikosti - majitelé starších vozidel tedy dostanou nižší částky. „S pomocí od státu můžou počítat dopravci, kteří provozují maximálně dvacet let staré autobusy.“

Právě majitelům vozidel starších – mezi které patří i Pavel Rucl – nechtělo ministerstvo podle Vlasáka hodit záchranné lano vůbec. „Dopravci, kteří vozí školy, nemusí mít nejluxusnější autobusy. Moc dobře vím, že nevydělají na to, aby měli autobus za miliony. Kompenzace má být podle mých informací dvanáctkrát nižší na autobus splňující (ekologickou normu) Euro 2 než na autobus Euro 6,“ uzavírá.

Jak vláda pomáhala podnikatelům Programy COVID: První vlna programu úvěrů se státní zárukou COVID byla spuštěna 16. března. Českomoravská záruční a rozvojová banka, která za půjčky ručí, přijala přes 3200 žádostí, v programu uspělo ale jen zhruba 200 firem. V programu COVID II bylo podle České národní banky k 14. srpnu schváleno 2649 žádostí zhruba za 12,3 miliardy korun, podnikatelé čerpali přibližně 11,1 miliardy korun. Nejvíce peněz – 500 miliard korun – vláda vyčlenila na třetí vlnu programu COVID. Ke 14. srpnu banky v programu podle ČNB přijaly 3396 žádostí v objemu 21,1 miliardy korun a schválily 1232 žádostí za zhruba 6,8 miliardy korun. Program by měl fungovat do konce roku. Antivirus: Program podpory zaměstnanosti má pomoci firmám se mzdami svých zaměstnanců, pokud přišly o část příjmů kvůli koronaviru. Vláda v pondělí schválila prodloužení programu do konce října. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se dosud z Antiviru zaplatilo na příspěvcích na výdělky od poloviny března zhruba 17 miliard korun. Pětadvacítka: Mělo jít o jednorázový příspěvek ve výši 25 tisíc korun pro osoby samostatně výdělečně činné, sněmovna však program prodloužila i po 30. dubnu, kdy měl původně končit. K programu se podle pondělních dat finanční správy dostalo více než 921 tisíc živnostníků a více než 80 tisíc malých s. r. o. V rámci této podpory vláda vyplatila téměř 22 miliard korun.