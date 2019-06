Do pěti let chce čtvrtina firem investovat do robotizace. Chybí agentury i kvalifikovaní pracovníci

V Česku využívá automatizovanou výrobní linku jen každá desátá malá nebo středně velká firma. Do automatizace a robotizace chce v budoucích pěti letech investovat čtvrtina. Naráží ale na nedostatek pracovníků, kteří by vůbec s roboty uměli pracovat. Na trhu ale chybí i agentury, které by těmto podnikům pomohly se zavedením robotů do výroby. Malé a střední firmy totiž fungují často na zakázkové výrobě, z kroku do neznáma mají strach. Praha 11:45 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průmysl 4.0., umělá inteligence a automatizace. Tak zní hesla nové éry technologií (ilustrační foto) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Průmysl 4.0 - pro mnohé malé české firmy to léta znamenalo spíš jen slogan, než nějakou reálnou vizi. Jenže lidé na trhu práce chybí a konkurence se přiostřuje.

„České firmy mají zájem o nástroje spojené s robotizací, digitalizací a automatizací. V mnoha případech bych řekl, že mají strach, protože ty, které nemají zkušenosti vůbec žádné, tak neví, co je čeká, kolik je to bude stát peněz a jestli ten výsledný záměr se potká s tou realitou a s tou vizí,“ vysvětluje Radiožurnálu Evžen Reitschlägel z Asociace malých a středních podniků a živnostníků, proč se i menší firmy začínají poohlížet po robotech, digitalizaci a inovaci výroby.

Zavést robotizaci se v nadcházejících pěti letech chystá každá čtvrtá firma. Výrazně víc chtějí do takového vybavení dát ty s obratem nad 30 milionů korun ročně - každá čtvrtá taková firma plánuje za modernizaci utratit víc než pět milionů.

Investice do internetu

Menší podniky naopak investují spíš do internetu, například každá třetí firma sleduje svou výrobu v mobilních nebo webových aplikacích.

„U nás těch robotů je 56 na 10 000 lidí pracujících ve výrobním prostředí mimo automobilový průmysl. Pro vaši představu - v Rakousku je to 120, ale ve Švédsku je to 180, v Dánsku je to 230 robotů. A je velmi zajímavé se třeba podívat na rozvíjející se země jako je Čína, kde když my jsme na čísle 56, tak Čína je na čísle 48,“ přibližuje Vítězslav Lukáš, ředitel firmy ABB, která se zabývá právě robotikou.

Právě menší české firmy ale mají tradici v zakázkové výrobě. A tak se bojí, že když pořídí kvůli krátkodobé zakázce nového robota, nebudou ho pak schopné využít, až kontrakt skončí. S tím by měly pomoct technologické agentury. Jenže ty aktuálně na trhu chybí, říká Reitschläger.

„Měly by vznikat firmy, které třeba se necítí na to, aby něco vyráběly, nemají tam to výrobní know-how, ale jsou schopné říci: ‚Ano, tahle technologie by byla vhodná a nese s sebou tato úskalí a pojďme se na tato úskalí připravit, aby byla uchopitelná a realizovatelná ve vašem podniku.‘ Těch firem a těch agentur je opravdu velmi málo, těch nezávislých,“ popisuje.

Proto by si podle Karla Dobeše, místopředsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků, měly firmy dobře vybírat, u koho inovaci ve své firmě budou zajišťovat.

„V okamžiku, kdy začnou s dodavatelem nebo s někým jednat, tak otvírají trochu firemní tajemství, firemní know-how se vším všudy. To znamená, tady nejde o výkresy konstrukční, ale tady jde taky o detaily produkce,“ říká.

Kromě agentur, které by pomohly digitalizaci v menších firmách nastavit, pak na trhu chybí taky dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci. Čtvrtina podniků proto začíná vzdělávat ty současné. Pomoct by měla taky změna ve školském zákoně.

Do budoucna by totiž podle ministerstva průmyslu a obchodu mohli absolventi technických vysokoškolských oborů absolvovat ještě půlroční nástavbu, která by je vyškolila na práci s konkrétními roboty.