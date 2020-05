Automobilky se kvůli koronaviru připravují na krizi. Nová auta totiž zřejmě nebude nikdo kupovat

Velké automobilky postupně obnovují výrobu, kterou preventivně pozastavily kvůli epidemii koronaviru. Důležité odvětví pro celou českou ekonomiku ale ještě nemá vyhráno. Během nadcházející recese si lidé a podniky pořízení nových aut rozmyslí. Autoprůmysl tak začíná řešit, jak se s klesající poptávkou vypořádat. Praha 15:17 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní odbyt aut se podle firem dostane maximálně na 70 procent loňské úrovně. (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Na zavádění mimořádných opatření před koronavirem pohlížel generální ředitel společnosti Motor Jikov Miroslav Dvořák pesimisticky. Pokles výroby v letošním roce očekával tak jako tak, ale rozhodně ne v takové míře, s jakou se jeho podnik dodávající součástky automobilkám musí teď kvůli pandemii vypořádat. Nejhorší obavy se definitivně potvrdily v půlce dubna.

„Do prvního kvartálu jsme byli na 90 procentech loňského obratu, za duben jsme ale na 40 procentech,“ řekl Dvořák Radiožurnálu. Na poklesu se podepsalo zejména zastavení výroby v automobilkách. Odstávky, ke kterým se uchýlily i německé podniky obchodující s českými firmami, narušily dodavatelský řetězec, což firmy automobilového segmentu dostalo do stejných problémů jako Dvořákovu společnost.

Českobudějovický Motor Jikov měl přitom relativně štěstí. Zhruba tisícovku zaměstnanců poslalo vedení domů. Propouštět zatím nemuselo. Zato v jiných firmách stavy snížit musely. Třeba ve společnosti AGC Automotive Czech, která vyrábí skla do aut, dostala výpověď zhruba desetina pracovníků, převážně šlo o agenturní pozice. „V dubnu jsme vyráběli jenom pro náhradní díly a byli jsme na deseti procentech loňského odbytu,“ vysvětlil generální ředitel podniku Luděk Steklý.

Propouštění se podle Sdružení automobilového průmyslu zatím nevyhnulo 15 procentům dodavatelských firem. Dalších 40 procent to zvažuje. Podniky, které zásobují výrobce aut součástkami, se podle odhadů sdružení potýkají s téměř polovičním propadem tržeb. To dělá měsíční ztrátu 17 miliard korun. Výpadky mají i samotné automobilky, které montážní linky pozastavily. „Za březen jsme na hodnotách krizového roku 2009,“ řekl Radiožurnál výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Prodloužení podpory

S postupnou obnovou výroby velkých automobilek dodavatelské firmy sice očekávají pozvolné zastavení propadů, jejich zástupci se ale shodují na tom, že se letošní odbyt dostane maximálně na 50 až 70 procent loňské úrovně. Navíc pochybují o tom, že se vše vrátí do běžného režimu během léta. „V následujících dvou měsících to bude velmi chaotické a nejasné z toho důvodu, že nevíme, jak jednotlivé státy budou rozvolňovat mimořádná opatření. Dodavatelský řetězec je globální,“ dodává Steklý z AGC Automotive Czech.

Automobilový průmysl se tak začíná připravovat na dlouhodobý pokles a recesi a jeho představitelé hledají cesty, jak ztráty co nejvíce minimalizovat. Na českém HDP se přitom tento segment podílí deseti procenty a představuje zhruba pětinu tuzemského exportu.

S vypořádáním se s náhlým propadem odbytu, který vede k nedostatku hotovosti, podle oslovených společností může pomoci avizovaná státní podpora. Zejména kurzarbeit, uvolnění pracovníků z ciziny a záruční programy na komerční úvěry.

Proplácení mezd pracovníků by se ale podle Sdružení automobilového průmyslu mělo v nějaké podobě prodloužit alespoň do konce srpna. Současný program končí v květnu. „Nejistota bude trvat. Nevíme, jestli se virus na podzim nevrátí. Proto apelujeme na vládu, aby současná pravidla v nějaké podobě zapracovala do zákona, aby se v případě potřeby automaticky spustila. Abychom je nemuseli znova diskutovat,“ míní Zdeněk Petzl.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zatím zvažuje, že program rozšíří rovněž o odpuštění části sociálních odvodů firem. Týkalo by se těch, které v souvislosti s epidemií přišly o tržby. Je to varianta, kterou by uvítal i Petzl. „Je to možné, ale měli bychom takovou informaci dostat včas, ne na konci měsíce,“ podotkl. Prozatím ale vláda odsouhlasila odklady odvodů o čtvrt roku a norma ještě musí projít parlamentem.

Zbytná investice

S obavami automobilový průmysl pohlíží i na slábnoucí poptávku po nových vozech. Kvůli mírnému ochlazení ekonomického růstu už loni prodeje nových aut poklesly o téměř čtyři a půl procenta. Letos v dubnu podle Sdružení dovozců automobilů registrace nových vozů spadly o meziročně o polovinu, což je rekordní propad. S nižším zájmem o nová auta se navíc potýkají i velké trhy, jako je Německo nebo Velká Británie, na které tuzemští výrobci vyvážejí.

V dalších měsících, až se život v zemi vrátí do běžného režimu, by se podle firem mohl tak dramatický propad zpomalit. Nikdo ale nevěří tomu, že by prodeje rostly. Podle ekonoma České spořitelny Radka Nováka můžou prodeje nových aut klesnout meziročně o pětinu. „Sedmdesát pět procent aut kupují firmy. V krizi jako první škrtnou zbytné investice, mezi které nákup nových aut patří,“ vysvětluje. Podobně to podle Nováka může dopadnout i u běžných spotřebitelů, kteří si v době ekonomické nejistoty pořízení nového vozu rozmyslí.

Výhled do dalších měsíců a příštího roku navíc znepříjemňuje fakt, že od letošního roku se musí výrobci aut řídit přísnějšími emisními normami. A od příštího roku jim za jejich nedodržování hrozí přísné pokuty. Ekologičtější vozy jsou ale dražší a v době ekonomické nejistoty můžou zákaznici raději sáhnout po levnější variantě. Pro výrobce tak bude těžší limit splnit. „Pro automobilky koronavirová krize nemohla přijít v horší chvíli než teď. Společně s přísnějšími emisními normami to je pro ně smrtící koktejl,“ upozorňuje Novák z České spořitelny.

Restart odvětví

Kromě nižšího odbytu automobilek se přitom zamrzlá poptávka projeví rovněž u dodavatelských podniků. Například německé firmy kvůli tomu po své vládě požadují státní podporu na nákup nových aut. Finanční prémie pro kupce by se přitom netýkala pouze ekologicky šetrnější vozů, ale i těch na benzin a naftu. Má jít o obdobu šrotovného, kterým německá vláda automobilkám pomohla i během minulé velké finanční krize.

Zástupci českého průmyslu ale případné bonusy pro pořízení nových aut zatím nechtějí komentovat. „Očekávali bychom ale, že diskuse k tomuto tématu také proběhne jakožto součást širšího restartu odvětví, které je pro českou ekonomiku tak významné,“ uvedl Zdeněk Petzl. Zatím by si ale dovedl přestavit alespoň kratší odpisy pro nízkoemisní vozidla nebo snížení odvodů, když někdo takový firemní vůz využívá i k soukromým účelům.

Podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) ale finanční bonusy automobilkám příliš nepomohou. „Víc jak 90 procent produkce automobilového průmyslu exportujeme. Pro nás je důležité, jak se bude vyvíjet trh v Německu nebo v nejpostiženějších zemích typu Španělsko a Itálie,“ řekl Havlíček Radiožurnálu.

Podpora ekologičtějších vozů má podle něj smysl přes nákupy takových aut státními úřady nebo státními firmami a přes vybudování dobíječek. Jinak by stát do odvětví vstupovat neměl. Důležité je podle Havlíčka spíš podpořit dodavatelské firmy zmíněnými zárukami nebo příspěvky na mzdy.