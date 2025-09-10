Automobilka Hyundai bude mít v Nošovicích další tři celodenní odstávky. Odbyt vozů se nelepší
Automobilka Hyundai naplánovala v Nošovicích další tři celodenní odstávky, uvedli odboráři na svých internetových stránkách. Situace s odbytem automobilů se podle nich stále nelepší. Firma se k odstávce zatím nevyjádřila.
Minulý týden byly ve slezském závodě tři nevýrobní směny - středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční. Tento týden se nepracovalo v pondělí a úterý. Předtím měla automobilka dva nevýrobní dny v lednu a dva v únoru.
„Situace s odbytem se stále nelepší, takže jsou plánovány další celodenní odstávky, tentokráte na pondělí a úterý 22. a 23. září a rovněž pondělí 29. září 2025. Nadřízení zaměstnanci určí, kteří jejich podřízení i přesto půjdou standardně do práce, no a ostatní budou, dle kolektivní smlouvy, na 70 procentech průměrného výdělku doma,“ uvedli odboráři.
Loni slezský závod vyrobil 330.890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 tisíc vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.