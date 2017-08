Automobilka Tesla zdvojnásobila své tržby, na Model 3 si v pořadníku počkáte i dva roky

Tržby americké automobilky Tesla se více než zdvojnásobily a firma za letošní druhé čtvrtletí utržila téměř tři miliardy dolarů. Přesto ale výrobce elektrických aut zůstává i nadále ve ztrátě. Ve druhém čtvrtletí ji dokonce prohloubil o 15 procent. Náklady vzrostly společnosti kvůli přípravě na prodej nového sedanu. Kalifornie 16:15 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektromobil Tesla | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Analytiky překvapil hlavně silnější meziroční růst tržeb. Na druhou stranu ale celková ztráta automobilky byla vyšší, než trh očekával. Tesla prohloubila ztrátu na 336 milionů amerických dolarů (více než sedm miliard korun). Tržby táhly nahoru hlavně prodeje sedanu modelu S a modelu X. Co dalšího ovlivnilo výsledky, doplňuje analytik společnosti BH Securities Martin Vlček.

„Výsledkům pomohl i oslabující americký dolar, který zvýšil tržby vyjádřené v amerických dolarech z prodejů v cizině, a automobilka také potvrdila svůj výhled na pozitivní marži u nového Modelu 3 do konce roku 2018, takže ani zde nečekalo investory negativní překvapení,“ vysvětluje Českému rozhlasu analytik spolčnosti BH Securities Martin Vlček. Krátce po oznámení výsledků akcie firmy posílily přibližně o osm procent. Investoři ocenili právě vyšší růst tržeb.

Po Volkswagenu a BMW jde o třetí nejprodávanější značku elektromobilů. Tržní hodnota Tesly sahá dokonce ke zhruba 60 miliardám dolarů. Zájem mezi zákazníky navíc roste. Jen ve druhém čtvrtletí firma dodala lidem přes 22 tisíc vozů, což je zhruba o polovinu víc, než tomu bylo rok předtím. V letošním roce Tesla otevřela desítky nových center prodeje a služeb, během roku chce ještě navýšit počet svých dobíjecích stanic na dvojnásobek. To by znamenalo, že by po celém světě měla už deset tisíc stanic.

Model 3 rozpoutal nákupní horečku

Nákupní horečku nyní odstartovala novinka Tesly – Model 3. Společnost už dodala vozy prvním třiceti zákazníkům – všichni jsou navíc zaměstnanci firmy. Generální ředitel firmy navíc potvrdil, že na nový model už obdržela společnost skoro půl milionu rezervací. Důvodem je i poměrně dostupná cena. Tesla totiž doposud vyráběla jen luxusní vozy, které stály miliony korun. A právě cenovka Modelu 3 se pohybuje v přepočtu kolem 800 tisíc korun.

Americká společnost Tesla představila nový elektromobil Model 3 | Foto: ČTK/AP

Firma teď chystá navýšení výroby. Od okamžiku, co Tesla představila svoji novinku, přibývalo průměrně téměř dva tisíce objednávek denně. Zájemci ale auto dostanou s výrazným zpožděním, upozorňuje šéfredaktor magazínu Hybrid.cz Jan Horčík.

„Zájem o auto je obrovský, Tesla si v posledních letech vybudovala jedinečnou značku technologického leadera. Auta jsou skutečně jedinečná, nemají dnes konkurenci. Tesla v současné době teprve rozjíždí výrobu Modelu 3 – je na desítkách/stovkách kusů měsíčně, až na konci roku se má dostat na pět tisíc týdně,“ dodává Horčík. To znamená, že kdo si nyní Model 3 objedná, dostane ho nejdříve v roce 2019.

Tesla roste i na české trhu

Zájem roste i mezi českými řidiči. Ročně se v Česku prodají stovky elektromobilů a Tesla má mezi nimi významný podíl. Za prvních sedm letošních měsíců se jich registrovalo 46. Jen pro srovnání – loni to ve stejném období bylo jen 23. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Nový Model 3 si už teď čeští zákazníci můžou rezervovat přímo na stránkách Tesly, a to za rovných tisíc dolarů.