Podíl čínských automobilek na evropském trhu se násobně zvyšuje. Stovky modelů si koupili i Češi

Čínské automobilky se čím dál víc snaží uspět na evropském trhu. Ukazují to data francouzské poradenské společnosti Inovev, která se zaměřuje na automobilový průmysl. Podle nich byl loni podíl čínských značek na trhu s auty v Evropě necelých deset procent. To je proti roku 2021 téměř dvojnásobek. Stovky modelů čínských výrobců aut loni koupili i Češi. Konkurují hlavně nižší cenou. Praha 8:04 16. února 2023 O expanzi do Evropy - a taky do Česka - se snaží třeba společnosti BYD, MG nebo DongFeng (ilustrační foto)

„Jsme silní hlavně v Asii. Ale nejen, že máme dobře vyvážené portfolio, ale Asie je v automobilovém průmyslu významná. V roce 2025 bude Asie představovat 56 procent celosvětové produkce, z nichž 60 procent bude vyrobeno v Číně.“

O tom, že se chtějí čínské automobilky uchytit na evropském trhu, mluvil na lednovém veletrhu spotřební elektroniky v americkém Las Vegas generální ředitel dodavatele automobilů - společnosti Forvia - Patrick Koller.

„Uspět chceme i na vyspělých trzích, říkejme jim třeba Evropa a Amerika, tam vidíme potencionální růst.“

O expanzi do Evropy - a taky do Česka - se snaží třeba společnosti BYD, MG nebo DongFeng.

„Ta se tady prodává v desítkách kusů nových vozidel v roce 2022. MG, která je sice tradiční britskou značkou, dnes je výhradně čínská. To znamená, že je i výrobně ve vlastnictví čistě čínská. V loňském roce se dovezlo přes 400 kusů,“ vypočítává tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Čínských automobilek bude přibývat

S rostoucí elektromobilitou bude podle Pokorného čínských automobilek v Evropě přibývat. To by mohlo evropské výrobce vozů na trhu s novými auty znevýhodňovat. Zatímco západní automobilky náklady na výrobu elektromobilů zvyšují, čínské vyrobí auto na baterii zhruba o 10 tisíc eur - v přepočtu o 250 tisíc korun - levněji. I díky tomu by čínské automobilky mohly ovládnout významnou část evropského trhu.

„Několik predikcí ukazuje, že čínské automobilky do roku 2025 až 2030 mohou získat dvouciferný podíl na evropském trhu. Reálně by se mohly zavírat továrny v Evropě,“ předpokládá vedoucí partner společnosti EY Petr Knap.

Čínská konkurence v oblasti elektromobilů může podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy vyhrotit v Evropě cenovou válku. Evropská unie by se proto měla proti dovozu čínských značek nějakým způsobem bránit. Nabízí se třeba zavedení uhlíkového cla.

„Otázka v případě automobilu je, zda se to dá vztáhnout na elektromobily, které by z definice měly být zelenější než tradiční automobily. Myslím si, že zatím na to není v Evropě uspokojivá odpověď,“ říká Kovanda.

Český rozhlas/Radiožurnál oslovil i Sdružení automobilového průmyslu v Česku - to ale na otázky, jaké kroky by v případě čínské expanze na český trh podniklo, neodpovědělo. Francouzská poradenská společnost Inovev odhaduje, že by čínské skupiny mohly do roku 2030 získat 20 procent evropského trhu s elektromobily. Podíl evropských značek podle jejich odhadů může z 66 procent klesnout na méně než polovinu.