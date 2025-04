Trump snížil cla na dovoz autodílů. ‚Nejistota zůstává, vozy se méně prodávají,' říká Petzl z autoprůmyslu

Donald Trump podepsal výnosy, které by měly zmírnit dopady cel na americké automobilky. Výrobců se netýkají některé dovozní přirážky a budou moct levněji pořizovat dovážené díly. „Situace zůstává nejistá. Zmenšuje se počet prodaných aut a může dojít k menší efektivitě výroby. Českou výrobu zatím cla zásadně neovlivnila," uklidňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Zdeněk Petzl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Rozhovor Praha 0:10 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilky tento rok očekávají slabší zisky (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pane Petzle, projeví se zmírnění pravidel, které v noci na středu podepsal Donald Trump, i na českém autoprůmyslu? Třeba co se týče dovážených součástek.

Na českém ne. Český autoprůmysl přímo exportně na Spojené státy není orientován, ten dopad je zprostředkovaný zejména přes Německo, což je největší exportér vozidel.

Situace ve Spojených státech i po tom aktuálním ohlášení zůstává poměrně hodně nečitelná. Vidíme, že to, co bylo ohlášeno, opravdu směřuje čistě jenom na vozidla, která jsou co možná z největší části vyráběna buď přímo ve Spojených státech, nebo na severoamerickém trhu, jako je Kanada a Mexiko.

Nevzbuzuje to určitou naději, že Donald Trump vyslyšel na nespokojenost automobilek a že by mohl přistoupit na další ústupky?

Máte pravdu. Je vidět, že Bílý dům reaguje na nevoli a výtky, které zaznívají od průmyslu a odborníků. Na druhou stranu, hlavní balík těch tarifů tady stále máme. Především je to velká nejistota.

Můžeme se podívat historicky na první Trumpovo volební období. Už v roce 2018 a 2019, díky geopolitickým globálním tenzím, které rozpoutal, se globální trh začal propadat a s tím se propadala i výroba vozidel. Vznikala velká nejistota, ve které jsme i dnes.

Jde už teď říct, jaký dopad mají cla, které Trump uvalil na dovoz všech automobilů, právě na český automotive? Byť je to zprostředkovaně přes Německo.

Obávám se, že je extrémně brzy na konkrétní vyčíslení.

Teď vidíme konkrétní problémy, které z toho vznikají. Vozidla jsou buď někde zadržována, například na cestě. Firmy se musely předzásobit, protože byly zasaženy například propadem cen akcií a dalšími věcmi.

Ale na konkrétní výsledky si budeme muset ještě pár měsíců počkat.

Škodovka se drží

Dá se říct, že na automobilový úmysl dopadá i tržní nejistota okolo cel, která předcházela jejich uvalení? Projevuje se i to, že se původní rozhodnutí mění?

Rozhodně. Zmiňoval jsem například hodnotu akcií, de facto hodnoty společností. Na tom to postupně uvidíme, jak se budou ohlašovat výsledky a očekávání za první kvartál nebo za další období.

Výsledky ve většině případů budou nepochybně za očekáváním. Jak jsme to už viděly u firem, které výsledky ohlásily, jako třeba Tesla nebo Porsche. Prognózy, které se dělaly ještě bez tarifů, se budou muset reevaluovat a snížit.

Dopoledne vyšly výsledky české Škoda Auto. Opět si polepšila a dokázala v prvním čtvrtletí zvýšit provozní zisk na 546 milionů eur (téměř 1,4 miliardy korun), což je v meziročním srovnání o 10 milionů eur více (bezmála čtvrt miliardy korun). Nenastal ale žádný propad tržby, ty naopak vzrostly o 10 procent. To znamená, že český průmysl se zdá být odolný?

Je to tak. A je to dáno především díky menší přímé závislosti na Spojených státech.

Na druhou stranu případ Škoda Auto bude ovlivněn i tím, že v poslední době došlo k náběhu nových modelů, jako je třeba Škoda Elroq, které pomáhají v té výrobní části.

Nakonec právě na výrobě byl vidět propad za první dva měsíce roku, za leden a únor. Oproti návratu k optimističtějším číslům za březen.

Je to i tím, že zisk Vokswagenu klesl o 40 procent? Tržby klesají i koncernu Stellantis, který vyrábí vozy značek Fiat, Opel nebo Citröen. Ty důvody, které jste uvedl, mohou za to, že Škodovce z koncernu Volkswagen se daří?

Nepochybně, čísla na trzích to tak ukazují. Když se podíváte na jejich prodejní výsledky napříč Evropou, což jsou jejich hlavní trhy, tak čísla jsou pozitivní navzdory tomu, že řada hlavních trhů včetně Německa a Francie na tom zdaleka nejsou dobře.

A co ty velké propady, o kterých jsem mluvila? Například propad Volkswagenu o 40 procent. Jaký to může mít efekt na celoevropský automobilový průmysl?

Ono je to spíše důsledek té situace. To, co vidíme, je zmenšený objem prodeje vozidel, což se propisuje do čísel, o kterých hovoříte. A způsobuje to v celém řetězci další nejistotu, neefektivitu, ztrátu maržovitosti. A to pak ve finále může vést až k většímu tlaku na propouštění.

Autoprůmysl potřebuje ambice

Budoucí německá vláda slibuje v koaliční smlouvě, kterou by měla podepsat příští týden, silnou podporu právě autoprůmyslu, zachování pracovních míst a další body, které mají zmíněnou nejistotu rozmělnit. Jsou to cíle, které by mohly pomoci i českému autoprůmyslu?

Ano. Myslím, že český autoprůmysl ukázal, že na hlavních exportních trzích včetně Německa může být silný. Veškeré modely, které se u nás vyrábějí, směřují hlavně do západní Evropy. Přes 90 procent z Česka exportuje právě na tyto trhy.

Bude dobrou zprávou, pokud se Německo vrátí ke své průmyslové základně, ale bude to běh na dlouhou trať. Protože většina z toho, co autoprůmysl na evropském trhu zatěžuje, vychází z bruselské regulace.

Přijdou vám plány budoucí německé vlády Friedricha Merze vzhledem k současnému dění příliš ambiciózní?

Ambice rozhodně potřebujeme. To, co nám chybělo, byl nový impulz pro Evropu a pro to, aby v Evropě nějaká průmyslová výroba kvůli té přestřelené zelené politice vůbec existovala. Takže naopak to vítáme. Ale je potřeba si uvědomit, že to je běh na delší trať.

Hodně se mluví také o tom, že situace na trhu naznačuje tomu, že lidé přece jenom z automobilového průmyslu odchází a že se možná přesunou do zbrojní výroby. Už to reálně sledujete?

To určitě není korektní formulace. Je potřeba se podívat na celková čísla. Jednak na celkovou zaměstnanost, kdy v evropském autoprůmyslu pracuje 12 milionů lidí, v Česku je to až k půl milionu lidí. Když srovnáme počet těchto firem s obranným sektorem, tak tam jsou čísla výrazně menší.

Vidíme zájem o diverzifikaci výrobního portfolia, zejména v dodavatelské části. Firma, která je čistě nebo zejména automotivní, bude mít i třeba subdodávky do obranného sektoru.

Ale není to úplně dramatický trend, který by automobilový průmysl zachránil. Nebo který by změnil misky vah ve prospěch obranného průmyslu. Vidíme, že autoprůmysl v Čechách má nadále zhruba 9 procent HDP.