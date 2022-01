Klíčový distributor vakcín Avenier má nové vedení, do Chrenkovy společnosti se vrací bývalý manažer

Distribuční společnost Avenier miliardáře Tomáše Chrenka má nové představenstvo. Ke změně ve vedení firmy, rozvážející mimo jiné všechny vakcíny proti koronaviru, došlo jen pár měsíců po letní rošádě v dozorčí radě společnosti. Tu od léta vede exministr zdravotnictví Roman Prymula, opustil ji naopak epidemiolog Rastislav Maďar. Praha 7:32 15. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chrenek na snímku z roku 2010 | Zdroj: Profimedia

Předsedou představenstva Avenieru je nově Filip Nosek. Vyplývá to ze záznamů v obchodním rejstříku. Do firmy se vrátil po dvou a půl letech. V mezidobí byl mimo jiné u prostějovské společnosti BeBridge, která stejně jako Avenier dodává léčiva do zdravotnických zařízení.

Ve funkci Nosek nahradil Tomáše Floriana, který Avenier vedl od roku 2019. Proč se výměna uskutečnila, není jasné. Florian odmítl změnu ve vedení komentovat. Podle informací Radiožurnálu podal ke konci října rezignaci. Zbytek představenstva byl odvolán.

Praktičtí lékaři stále čekají na vakcíny od firmy Pfizer. Rozvoz dávek nabral další zpoždění Číst článek

Spolu s Noskem Avenier teď vede Michal Zakarkovský, který sedí i v představenstvu celé zdravotnické skupiny Agel miliardáře Tomáše Chrenka, do níž Avenier spadá. Ani koncern Agel nechtěl změny v představenstvu distributorské společnosti komentovat.

Střídání v čele společnosti nastalo jen pár měsíců poté, co se proměnila i dozorčí rada firmy. Z té odešel děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar a nově jí začal šéfovat exministr zdravotnictví Roman Prymula, který je současně poradcem prezidenta Miloše Zemana, členem České vakcinologické společnosti i ředitelem Nemocnice Agel v Říčanech.

O společnosti Avenier se v posledním roce píše hlavně v souvislosti s distribucí vakcín proti koronaviru. Firma loni vyhrála tendry na rozvoz všech očkovacích látek. Včetně té od britsko-švédské firmy AstraZeneca, kterou původně rozvážela společnost Alliance Healthcare. Jak loni upozornil Radiožurnál, o Avenieru se mluvilo také jako o možném distributorovi ruské vakcíny Sputnik V.