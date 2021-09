Babiš kritizuje rozhodnutí ČNB zvýšit úrokovou sazbu. Snaží se banku ovlivnit, říká opozice

Páteční rozhodnutí bankovní rady České národní banky výrazně zvýšit úrokové sazby hodnotí premiér Andrej Babiš (ANO) negativně. Předseda vlády ČTK sdělil, že krok podle něj poškodí ekonomiku, dotkne se situace domácností, které čerpají úvěry, a zhorší i finanční situaci všech firem. Cenový vzestup, který se do Česka přenáší z pohybu cen na světových trzích, naopak rozhodnutí ČNB nezmírní, doplnil Babiš. Praha 17:14 30. 9. 2021 (Aktualizováno: 18:09 30. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Rada ČNB se ve čtvrtek pro změnu rozhodla kvůli rostoucí inflaci. „Schovávat se za růst cen a myslet si, že my jsme schopni růst světových cen změnit, je iluzorní představa. Mohou naše firmy za to, že ceny ve světě rostou v desítkách procent meziročně? Copak jsme my schopni tuto tržní situaci změnit?“ uvedl Babiš.

Připomněl rozhodnutí ČNB z února 2020, kdy bankovní rada zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. „Na samém počátku covidové krize stejná bankovní rada vyhlásila zvýšení základních sazeb, prý kvůli přílišnému růstu cen. Přitom v té době už dávno věděli, že ekonomika zpomaluje, průmyslová výroba za rok 2019 stagnovala a epidemie covidu je již v Evropě,“ uvedl Babiš.

Tehdejší omyl v hodnocení vývoje národního hospodářství rada v březnu 2020 dvakrát korigovala, doplnil Babiš. Rada tehdy sazby snížila postupně na jedno procento. „Dnes jsme bohužel svědky obdobného rozhodnutí. Zřejmě ještě do centrální banky nedošly zprávy o omezení výroby našeho automotivu, což povede ke zpomalení slibně se rozvíjejícího průmyslu,“ konstatoval.

Rozhodnutí tak hodnotí negativně. „Protože se domnívám, že poškodí naši ekonomiku,“ uvedl. Následně se podle něj dotkne situace všech domácností, které čerpají úvěry, zhorší i finanční situaci všech firem. „Cenový vzestup, který se k nám přenáší z pohybu cen na světových trzích, rozhodnutí ČNB však rozhodně nezmírní,“ doplnil.

K rozhodnutí ČNB se vyjádřila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Rozhodnutí ČNB podle ní „přehodilo výhybku hospodářské politiky ČR na kolej typickou pro rozvojové země“. „Zatímco centrální banky ve vyspělém světě podporují růst a životní úroveň, ta naše zvolila cestu dražších úvěrů pro firmy či zdražení hypoték rodinám o tisíce korun měsíčně,“ uvedla.

Snaha ovlivnit ČNB

Opozice, konkrétně předseda Pirátů Ivan Bartoš, šéf lidovců Marian Jurečka i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová kritizují, že se Andrej Babiš společně s Alenou Schillerovou snažili rozhodnutí banky ovlivnit.

Bartoš ČTK napsal, že ČNB neměla jinou možnost, než krotit inflaci zdražováním úvěrů a hypoték. „O to víc zaráží, že se premiér s ministryní financí snažili banku ovlivňovat a přesvědčovat ji, aby úrokové sazby nezvedala, ačkoli inflace zrychluje i v okolních zemích. ČNB se dnes zachovala jako skutečně nezávislá instituce,“ uvedl.

„Bankovní rada ČNB není Strakova akademie ani Agrofert. Andreji Babišovi asi nedochází, že rada nesmí přijímat pokyny od kohokoliv, včetně ministryně financí,“ napsala ČTK Pekarová Adamová. Ústavní povinností ČNB je péče o cenovou stabilitu, nikoliv o soukromé zájmy předsedy vlády, který si hlídá prosperitu svého zadluženého byznysu, doplnila.