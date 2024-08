Transformace České pošty: Balíkovna se v dubnu stane samostatnou firmou, oznámil generální ředitel

Balíkovna jako poskytovatel komerčních poštovních služeb by se měla od České pošty oddělit do samostatné společnosti od 1. dubna příštího roku. Nějakou dobu pak zůstane ve vlastnictví státu, aby se ukázalo, jak dokáže samostatně fungovat. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Miroslav Štěpán.

