Česká pošta vybuduje přes tisíc nových výdejních míst pro službu Balíkovna. Chce doručit 60 milionů balíků

Česká pošta plánuje do konce letošního roku vybudovat víc než tisícovku nových výdejních míst pro službu Balíkovna. Půjde třeba o menší prodejny v obchodních centrech nebo na nádražích. Pošta se více zaměří na balíkový trh, protože v něm vidí větší šanci pro růst než u doručování dopisů. Do tří let chce státní podnik ročně doručit 60 milionů balíků namísto současných 44 milionů.

