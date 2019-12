ČSOB má potíže s přetíženými platebními terminály. Reagují pomalu, případně transakci neprovedou

Platební terminály ČSOB odmítají provést některé transakce napoprvé. Podle mluvčí banky Michaely Průchové za to můžou předvánoční nákupy a přetížení sítě. Problémy na prodejnách dopoledne Radiožurnálu potvrdily třeba společnosti Lidl nebo Drogerie DM. Zákazníci by měli při platbě raději vkládat kartu do terminálu. Bankomaty fungují bez problému.

