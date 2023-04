Jen podvodník potřebuje znát váš PIN. ‚Vybílí‘ účet a ještě si požádá o úvěr, varuje Česká národní banka

Konkrétně vydala varování před stále častějšími podvody a rafinovanějšími podvodníky, kteří cílí na účty lidí. Jen v posledním půl roce už se centrální bance přihlásily stovky lidí s podezřením na podvod, pro ilustraci v roce 2021 se nepřihlásil žádný. Některé lidi se podvodníci pokusili zmanipulovat přes telefonát, případně zkoušeli jiné útoky.

„Podvodníci se nejčastěji snaží získat přístupové údaje do internetového nebo mobilního bankovnictví, to znamená, vytvářejí tlak na klienty, aby jim sdělili hesla, PIN a podobně,“ shrnuje viceguvernér České národní banky Jan Frait.

Lidé si mají dát pozor i na různé podvodné e-maily nebo SMS. Incidentů by se navíc mohlo ještě přibývat s tím, jak bude zrychlovat digitalizace. Každý den teď Česká národní banka přijímá až deset telefonátů podvedených lidí. Ti se ptají hlavně na to, jak postupovat po tom, co se stali obětí útoku.

Škoda, kterou útočníci působí, může být i v milionech korun, když podvodníci jménem své oběti přijmou úvěr a následně peníze převedou na vlastní účet.

Útoky se navíc nezaměřují jen na lidi, kteří se ve financích moc neorientují. Mezi poškozenými se podle banky stále častěji objevují třeba i podnikatelé, neziskové organizace nebo města a obce.

Souvisí to s tím, jak podvodníci profesionalizují svoje útoky. Často nejen že vysají konkrétní účet, na klienta si ale ještě půjčí peníze, které si převedou k sobě. Celkové škody se tak můžou vyšplhat klidně řádově i do více milionů korun.

Peníze na útěku

Hlavní doporučení, jak se podobným problémům vyhnout, je být velmi opatrný ohledně citlivých údajů.

„Klienti by nikdy neměli sdělovat po telefonu, e-mailem nebo přes SMS jakékoliv svoje údaje do internetového bankovnictví, protože banka je nepotřebuje vědět, ona je zná. Jediný, kdo je potřebuje vědět, je ten podvodník,“ vysvětluje Frait.

Ředitelka Sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky Zuzana Silberová taky upozornila, že podvodníci často využívají důvěřivosti a slabosti lidí. Snaží se v nich vyvolat pocit nejistoty a strachu a donutit je pod nátlakem svoje citlivé údaje k bankovnictví říct.

„Nenechat se dostat pod tlak, aby s vámi bylo manipulováno. Ověřovat, když vám někdo volá jménem nějaké instituce. Najděte v sobě sílu k tomu, abyste si ověřili, kdo vám volá. Mohu vás ujistit, že vaše banka po vás nikdy nebude chtít PIN k vašemu účtu,“ radí Silberová.

V poslední době centrální banka dokonce eviduje případy, kdy se podvodníci představili jménem některých členů České národní banky. Ta spustila vzdělávací web s názvem Peníze na útěku, kde radí, jak se chovat a čeho dalšího se vyvarovat. Pokud už se někdo stane obětí, měl by co nejrychleji kontaktovat svou banku a také policii.

⚠ Jak rozpoznat podvodná volání a ochránit své finance?

NESPĚCHAT – na základě nevyžádané komunikace nedělat unáhlená rozhodnutí

OVĚŘOVAT – vždy zvážit možnost podvodu

CHRÁNIT – svá data a citlivé údaje



Celé video: https://t.co/pvdbcMAJgp — Česká národní banka (@CNB_cz) April 3, 2023