Levné hypotéky končí, banky zvedají úrokové sazby každý měsíc. Růst bude pokračovat i příští rok

Některé banky už nabízejí úrok u hypoték nad tři procenta. Zatím jde sice spíš o výjimky, přesto je to potvrzení toho, že doba levných půjček definitivně skončila. Podle očekávání ekonomů i dřívějších prohlášení guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, bude navíc růst úrokových sazeb pokračovat i v příštím roce. Praha 21:55 12. prosince 2017

U zdražování hodně záleží na délce fixace, tedy platnosti úrokové sazby. V poslední době jsou populární pětileté a desetileté fixace. Ty jsou v současnosti levnější než roční nebo tříleté fixace. I tak se ale jejich úrokové sazby nejčastěji pohybují okolo 2,5 %.

Lidé využívají krátkodobé fixace v mnohem menší míře než dříve. Právě jednoleté fixace zdražily nejvýrazněji. Například Česká spořitelna nabízí úrok více než 3,5 %. Stejně jako ČSOB, podobně také Hypoteční banka. Ještě vyšší sazbu má společnost Expobank – konkrétně přes 4,25 %.

„Banka tuší, že už u ní klient pravděpodobně moc dlouho nebude, protože jednoletá fixace má smysl jen v tom případě, kdy očekáváte, že hypoteční úvěr dříve splatíte. A proto některé banky – jejich sazby – se tak v některých případech mohou pohybovat na čtyřech až pěti procentech,“ vysvětluje Radiožurnálu důvody tak vysokých sazeb hlavní analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Očekává se další růst

Ekonomové předpokládají, že úroky u hypotéky například kolem pěti procent – jak to bylo v minulosti běžné – se už nevrátí. Přesto se ale očekává další růst. Záleží také na krocích České národní banky. Jejím záměrem je vrátit sazby do tří let ke třem procentům. V současnosti je přitom základní úroková sazba půl procenta.

Ochota lidí vzít si hypotéku ale zatím výrazně nepolevuje. Problém spíš nastává v tom, že na trhu je nedostatek nemovitostí. Ty, které jsou k dispozici, se zase stávají cenově nedostupnými. Třeba na koupi průměrného pražského bytu je podle společnosti KPMG zapotřebí dvanáct ročních platů. V hledáčku proto mají byty hlavně zahraniční investoři.

„Když vidíme velký růst cen, tak je potřeba si uvědomit, že ceny v západních městech jsou ještě vyšší. Z pohledu zahraničních investorů se pořád jedná – hlavně pokud se bavíme o Praze – o atraktivní investici,“ říká partner poradenské společnosti KPMG Pavel Kliment.

A nejde jen o byty. Zahraniční investoři v Česku stále častěji nakupují také pozemky, kancelářské prostory nebo logistické haly.