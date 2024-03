Bankéř o pádu mostu v Baltimoru: Jiné alternativy k tomuto přístavu existují, ale jsou na hraně kapacity

Přístav v Baltimoru byl devátým nejvyužívanějším přístavem v USA, vloni odbavil přes 50 milionů tun zahraničního nákladu. Existují alternativy, kam provoz z Baltimoru přesunout, nebo uzavření přístavu bude každopádně a nevyhnutelně znamenat výrazné omezení amerického dovozu a vývozu po moři?

Alternativy existují. Ještě větší než Baltimore je jak přístav v New Yorku, tak v New Jersey. Co se týče aut, jak dovoz, tak vývoz představují hlavní komoditu pro Baltimore, tak tam je alternativa Virginie a na jihu v Georgii, protože hlavně slouží evropským výrobcům, kteří přesunou svou výrobu převážně na jih Spojených států.

Ale samozřejmě všechny tyto přístavy jsou velice často na svém limitu a hlavně tato loď, která způsobila nehodu, patří do třídy největších lodí, které byly nasazeny po rozšíření Panamského kanálu v roce 2016, a nejsem si jist, že všechny tyto přístavy jsou schopné takto velkou loď s ponorem nějakých 15 metrů přijmout.

Může uzavření Baltimorského přístavu mít zásadní efekt na celosvětovou logistiku a globální ekonomiku?

Návaznost tam pochopitelně být může. Právě kvůli své velikosti je celkem zajímavé, že Baltimore byl druhý nejdůležitější přístav pro vývoz uhlí a to sice s destinací do Indie právě přes Panamský kanál. Doprava tímto způsobem umožnila, že se nemuselo uhlí vozit přes celé Spojené státy na západní pobřeží. Tam to pochopitelně může mít nějakou návaznost. Zrovna tak v otázce aut. Je možné, že dodavatelské termíny budou prodlouženy nebo nebudou stiženy.

Myslím si, že je ještě trochu brzy, protože nevíme přesně, jak velké jsou škody, co bude stát jednak obnova provozu přístavu, ale též výstavba nového mostu, a hlavně kdo ponese tyto náklady. Zdá se, že půjdou za provozovatelem lodi, ale ani to ještě nebylo postaveno na jisto. Takže ještě jsme v rané fázi, kdy nelze přesně říct, jak se bude investigace vyvíjet a jak se bude náhrada kapacity přístavu řešit.

Mluvil jste o automobilech, uhlí, ale BBC upozornila třeba i na to, že z Baltimoru se exportoval LNG, tedy zkapalněný plyn, konkrétně odsud odplouvalo půl milionu tun LNG každý měsíc. Může tohle mít třeba dopad na zásobování Evropy?

Přiznám se, že nevím. Zmínku o LNG slyším poprvé. Taky je třeba zmínit, že ne veškerá kapacita Baltimoru byla tímto pádem mostu ochromena, protože část je na východ od mostu. To znamená, je stále dostupná.

Víte, tyto velké lodě, včetně těch s LNG, mají tak vysoké boky, jistě jste viděl, že tam je i téměř několik desítek pater kontejnerů, to jsou lodě, které jsou nesmírně ovlivněné třeba větrem z boku, protože představují velkou plochu, do které se vítr může opřít, a jsou velice těžce manévrovatelné. Takže citlivost na jejich provoz v přístavech při příjezdu i při odjezdu je značná.

Znamená to, že k takovýmto nehodám může docházet už jen proto, že infrastruktura, v tomto případě tento most, byl postaven před 50 lety, tuším, a v té době takto velké lodě, takto nebezpečné projektily na moři se ještě zdaleka neprovozovaly. Před dvaceti lety byla největší loď poloviční než ta, která způsobila tuto nehodu. Takže naše prostředí se mění a bohužel čas od času dojde k takovému problému.