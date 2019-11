V Česku přibývá obcí, kde se ruší kamenné pobočky. Banky se snaží nabízet alternativy

V Rudné nedaleko Prahy žije zhruba pět tisíc obyvatel, kteří mohou využít dvě kamenné pobočky bank. České spořitelny a Komerční banky. Jenže, právě spořitelna svou pobočku 20. prosince uzavře. Nezávislý starosta města Lubomír Kocman ví o záměru teprve týden. Podle něj se sníží komfort obyvatel.

„Nejbližší pobočka bude na Zličíně, ve Stodůlkách, potom na Kladně v Berouně a samozřejmě v Praze je spousta dalších poboček. Takže teď těžko říct jestli to přinese nějaké problémy. Starší občané budou muset dojíždět do poboček,“ říká starosta Kocman.

Zatím jde ve městě o jedinou službu, která se ruší, například obchodů podle starosty naopak přibývá. Obyvatele města ale konec pobočky příliš netrápí, ukázala naše anketa.

Obyvatelé uvádí, že je pro ně důležité, aby ve městě zůstal aspoň nějaký bankomat. Chodí si do něj hlavně vybírat hotovost, většinu plateb uskutečňují přes internet bankovnictví. Co ovšem v okolí chybí je vkladový bankomat.

Stejně jako v Rudné, přijdou o spořitelnu k 20. prosinci i obyvatelé Mníšku pod Brdy. Celkem tato banka v letošním roce skončila na 17 místech. Podle Markéty Klučkové, která má na starosti rozvoj poboček České spořitelny, je to ale přirozený vývoj. Do banky totiž chodí stále méně a méně lidí. 80 procent klientů své finance ovládá přes online bankovnictví.

„Využívají ho a já bych řekla napříč věkovým spektrem a vůbec neplatí, že by senioři nevyužívali internetové bankovnictví, protože téměř třetina našich klientů, kteří už mají internetové bankovnictví, jsou senioři, tedy lidé nad 60 let. Když zrušíme pobočku, tak téměř ve 100 procentech případů zanecháváme bankomat, který je schopný zajistit základní transakce tzn. výběr, platbu složenky,“ upřesňuje Klučková.

K trendu rušení poboček se připojuje i většina dalších bank. Třeba Komerční banka jich v letošním roce zavřela 20, říká její mluvčí Pavel Zúbek.

„Vnímáme to jako přirozený trend. Náhradou klientům nabízíme online služby, které jsou pro vyřízení běžných služeb běžnější a rychlejší, než návštěva pobočky,“ dodává Zúbek.

Komerční banka provozuje v současné době po celém Česku 343 poboček. V příštím roce ale opět nějaké ubydou. Klíčovým faktorem pro jejich rušení není jen to, jestli jde o malé nebo velké město, ale taky ekonomický potenciál, tedy třeba to jestli se v místě nachází silný zaměstnavatel. Třeba pobočky ČSOB a Poštovní spořitelny mohli lidé navštívit na 227 místech. I jich ale letos ubylo a to o 12.

„Aktivně sledujeme využívání našich služeb a využívání jednotlivých pobočkových míst a dle toho pobočkovou síť upravujeme. Některé pobočky také přesouváme do lokalit s větším retailovým dosahem. Žádné výrazné změny však neplánujeme,“ říká mluvčí Komerční banky Pavel Madle.

A čtyřka na trhu co do počtu klientů, kterou je Moneta Money Bank letos uzavřela 22 poboček hlavně v malých městech, kde dlouhodobě ubývali klienti. V současné době můžete do Monety zajít na 180 místech. Jaké důvody k tomu klienti mají, vysvětluje mluvčí banky Zuzana Filipová.

„Lidé chodí do poboček spíše za poradenstvím a sofistikovanými produkty, u kterých se nechtějí spoléhat jen na svojí znalost a úsudek. Jde především o financování základních životních potřeb, jako jsou spotřebitelské úvěry a hypotéky a nebo o zhodnocování úspor a investice,“ sdělila Zuzana Filipová.

Banky tak stále častěji sází na online bankovnictví a místo poboček přidávají nové bankomaty. Těch mají jen čtyři největší banky přes čtyři tisíce a desítky dalších každý rok přibývají.