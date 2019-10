Menší banky v Česku rozšiřují síť vlastních bankomatů. Umožní například vklady i v eurech

Výběr hotovosti v kterémkoli bankomatu a bez poplatku. To je jedno z lákadel, na které v posledních letech menší banky přetáhly klienty svým velkým konkurentům. Samy totiž často svou vlastní síť bankomatů neměly. To se teď ale začíná měnit a i menší banky začínají nabízet vlastní bankomaty. Praha 18:02 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bankomat | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vlastní platební kartu používá sedmnáctiletá gymnazistka Babeta už od první třídy. Jak sama říká, zatím převážně k placení. Zhruba dvakrát do měsíce ale potřebuje taky vybrat hotovost.

„Tuším, že tam nějaký poplatek je, ale opravdu nevím, v jaké výši, takže většinou vybírám ze svého bankomatu,“ popisuje Radiožurnálu.

Nechuť k placení poplatků za výběr u cizích bank má v sobě zakořeněnou nejen Babeta, ale i o poznání starší lidé. Toho v posledních letech využily právě menší banky, které svým klientům často nabízely výběr u konkurence zdarma.

Některé z mladších bank pak vlastní bankomaty neprovozovaly vůbec. To se teď ale začíná měnit. Síť bankomatů, které budou sloužit i pro vklady, od listopadu spustí třeba EquaBank, dosavadní výběry u konkurence zdarma ale banka zatím rušit nehodlá.

„V letošním roce by jich mělo být celkem 16 s tím, že budou rozmístěny po celé České republice a to a nejvytíženějších pobočkách. Bankomaty budou umožňovat jak výběry, tak vklady a to nejen v korunách, ale i v euroměně a v amerických dolarech,“ vysvětluje mluvčí Markéta Dvořáčková.

Vlastní síť

A stejným směrem jde taky Hello Bank!, dříve známá pod značkou Cetelem. Ta spustila bankomaty letos v létě. Příští rok by jich chtěla mít až 150. Tedy podobný počet, jako mají třeba Fio Banka, UniCredit Bank nebo Raiffeisenbank. Ani tyto finanční domy ale nechtějí zůstat pozadu a pro své klienty zavádějí jiné novinky.

„Klienti Raiffeisenbank mají od září možnost připisovat hotovost online, to znamená vklad provedený přes bankomat, vidí na svém účtu do několik minut,“ říká mluvčí banky Petra Kopecká.

Proč menší banky mění strategii, vysvětluje odborník na bankovní sektor společnosti Deloitte - Roman Lux. „Zejména v posledních letech malé banky chtějí být méně závislé na tradičních finančních domech, takže investují do vlastní bankomatové sítě, kterou se snaží zahustit,“ vysvětluje Lux.

Jenže investice do takové sítě je poměrně nákladnou záležitostí a banky si musí být jisté, že se jim vrátí.

„Využívání bankomatů konkurenčních bank znamená variabilní jednorázové náklady za každou transakci. Takže z toho je zřejmé, že pro banky se začíná vyplácet investice do vlastní bankovní sítě od určitého objemu klientů, od určitého objemu transakcí, které oni realizují u konkurenčních bank,“ dodává Roman Lux z Deloitte.

Konkrétní výši poplatků pak svým konkurentům nevyměřují samy banky, ale provozovatelé karet jako Visa nebo MasterCard.