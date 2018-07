Bezpečné a přehledné pro rodiče. Stále více nezletilých dětí dostává kapesné na platební kartu

Vlastní kartou můžou v obchodech platit i osmileté děti. Umožňují to tuzemské banky. Některé z nich zaznamenávají o tuto službu u nezletilých do 15 let stále větší zájem. Roste i počet transakcí provedených dětmi. Finanční domy většinou karty nabízejí k účtu nezletilého nebo rodičů.

