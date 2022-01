Kate nebo Aneta. Banky zavádí služby online konzultace s virtuální hlasovou asistentkou

Osobní schůzky s bankéři se stále častěji přesouvají od online prostředí. Na dálku – třeba skrz videohovor – si klienti můžou vyřešit hypotéku, zařídit pojištění na cesty nebo investovat peníze. Umělá inteligence pak posunula bankovnictví ještě dál. Lidé si aktuálně můžou například popovídat i s virtuálním bankéřem a úkolovat ho jen svým hlasem. Praha 11:11 21. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budou v budoucnu ubývat kamenné pobočky bank? | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na jedné straně klientka, na druhé virtuální bankéřka Kate. Přes mobilní aplikaci ji lidé můžou ovládat hlasem a zadávat jí nejrůznější pokyny - třeba si objednat novou platební kartu.

„Kate zvládá i složitejší situace jako je například odeslání platby, automatická splátka kreditky, pojištění mazlíčků, cestovní pojištění, hlídání splátky pojistného, zavolání asistenční služby nebo třeba půjčku formou předschváleného úvěru,“ komentoval mluvčí společnosti ČSOB Patrik Madle.

Asistentka Kate má o klientech stejné informace jako živý bankéř. Z pohodlí domova tak lidé s virtuální pomocnicí můžou řešit stovky různých témat v podstatě kdykoliv. Služba je totiž dostupná nonstop.

„Zatím měli možnost si ji vyzkoušet desítky tisíc klientů, v dalších měsících bychom se měli postupně dostat na stovky tisíc,“ doplnil Madle.

Pozadu nezůstávají ani ostatní banky – třeba AirBank s virtuální hlasovou asistentkou Anetou.

Česká spořitelna třeba loni na podzim odstartovala úplně nový projekt, kdy na pět set bankéřů začalo s klienty komunikovat skrz videohovory. Firma očekává, že letos by se už každá čtvrtá schůzka mohla uskutečnit právě touto cestou. Ročně přitom proběhne na pobočkách spořitelny víc než milion poradenských setkání klientů s bankéři.

„Měsíčně identifikujeme nižší stovky klientů, kteří videoschůzku absolvují. V poslední době klienti v rámci video-online schůzek řeší zejména sjednání hypotéky a také investování do podílových fondů. A to zejména ti klienti, kteří do fondů zatím neinvestují,“ popsal spořitelny Filip Hrubý.

Budoucnost kamenných poboček

Zájem navíc roste. Z průzkumu České bankovní asociace mezi tisícovkou respondentů vyplynulo, že osobního online bankéře by uvítala skoro polovina dotázaných lidí. Počet kamenných poboček tak bude do budoucna spíš klesat nebo se přemění na poradenská centra, doplňuje gestor Asociace za digitalizaci Pavel Kolář.

„Pořád tady bude možnost – třeba na omezenějším, ale přesto poměrně velkém počtu poboček – jít a konzumovat službu ve fyzickém kontaktu a zároveň dojde k překlopení do toho virtuálního světa. Už dnes to vidíme,“ říká.

Proces přesunu do online světa urychlila koronakrize, kdy v první vlně pandemie musely banky uzavřít většinu svých poboček a s klienty komunikovaly pouze po telefonu. Trend digitalizace bankovnictví ale obecně zrychluje. Jen třeba mobilní bankovnictví dnes využívá už víc než polovina populace.