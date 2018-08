Zdarma, 25 i 1500 korun za transakci. Platby do zahraničí se mohou lidem prodražit

Zaplacení zálohy za hotel v zahraničí se může Čechům pěkně prodražit. Banky si totiž za poslání peněz z účtu v eurech do zahraničí účtují poplatky klidně i ve výši několika stokorun. Platby mimo Evropskou unii jsou ještě dražší. Podle bank hlavně kvůli tomu, že jsou takové převody složité. Poplatky za platby do zahraničí se zabývá i Evropská komise - podle ní by měly stát platby v rámci Evropské unie stejně, jako domácí.

