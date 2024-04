Ať banky posuzují ekonomiku firem, nikoli to, co vyrábí, apeluje prezident obranného průmyslu

Česká bankovní asociace bude řešit každého klienta zbrojního průmyslu individuálně. Některé informace bude bankám pomáhat doplňovat i ministerstvo obrany. Zbrojařské firmy si stěžují, že je pro ně těžší získat úvěr od soukromých bank. „Reputační riziko je možná větší než touha vydělat peníze,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Rozhovor Praha 12:11 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbraně (ilustrační foto) | Zdroj: Colt CZ Group SE

Představuje ta dohoda výraznější posun? Pomůže zbrojařským firmám v jednání s bankami?

Já bych neřekl, že se jedná o dohodu. Já říkám, že jsme na cestě a ta cesta jde správným směrem. Ale dokud nedojdeme na konec této cesty, nebudeme úplně spokojení. Jsem rád, že bankovní asociace vnímá obranný průmysl jako důležitý. Jsem také rád, že se nám podařilo ve spolupráci s ministerstvem obrany vysvětlit procesy udělování licence k obchodu s vojenským materiálem.

Obrněné vozidlo Titus je na první zahraniční misi. Pro houfnici Dana jde i o poslední nasazení Číst článek

Podařilo se nám vysvětlit, že členové statutárních orgánů mají prověrku Národního bezpečnostního úřadu, tak nevím, proč by nějaká bankovní úřednice nebo úředník měli provádět nějakou další prověrku, když stát je garantem toho, že tato firma je seriózní.

Je spousta věcí, které si myslím, že se podařilo vzájemně si vysvětlit. Ale dokud nebude naše členská základna plně spokojená, tak jsme zatím na cestě. Já věřím jenom tomu, co už se stalo, a zatím se to ještě nestalo.

Říkáte, že se podařilo některé věci vysvětlit. To je potřeba k tomu, aby bylo setkání s ministryní obrany, aby banky pochopily, jak věci fungují? Navíc jsme po více než dvou letech od začátku ruské invaze, nešlo něco vysvětlit třeba bez účasti paní ministryně?

Vzpomínám si, že je to přibližně dva roky zpátky, kdy jsem měl jednání se zástupci Bankovní asociace a mně bylo řečeno, že si to máme řešit s jednotlivými bankami, že banky mají právo vybírat si své klienty podle toho, jak potřebují. Upozorňuji, že to bylo ještě před válkou.

Jsem rád, že ministerstvo obrany, hlavně paní ministryně, že se ujalo jednání. Kdo jiný by měl vybavovat armádu České republiky, zvláště v době krize, než domácí výrobci. A tím, že se komunikace dostala na tuto úroveň, si myslím, že se celá věc posunula dopředu.

Jsou nějaké konkrétní projekty, které se kvůli nevstřícnosti nebo malé vstřícnosti bank v uplynulých měsících zablokovaly nebo výrazně zdržely? Můžete uvést třeba nějaké konkrétní případy?

Uvedu zakázku z loňského roku. Byla to relativně velká zakázka ohledně materiálu, který byl klíčový pro dodávky na Ukrajinu, a jednalo se o vybavení pro speciální síly. Banka ale odmítla provést platbu a musela se najít nová banka. A to se nejednalo o úvěr, ale o provedení obyčejné platby.

Alternativa pro Německo jako extremisté. V Sasku-Anhaltsku prověří straníky a zváží odebrání ‚zbrojáků‘ Číst článek

Ukrajinci peníze poslali dopředu. My jsme potřebovali nakoupit nějaké zboží v zahraničí, takže celá dodávka se zpozdila zhruba o půl roku a vojáci dostávali vybavení v době, kdy už ofenziva plně probíhala. Myslím si, že to je smutný příběh, ale je to příběh z loňského roku.

Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok na březnovém semináři v Poslanecké sněmovně mluvil o tom, že banky mají v souvislosti s financováním zbrojařských firem obavy o narušení své pověsti různými kampaněmi. Vnímáte tyto obavy? Je toto tím hlavním důvodem, proč máte problém se třeba s bankami dohodnout na tom, co byste potřebovali, a tak rychle, jak byste potřebovali?

Jedna věc jsou oficiální jednání, druhá věc je, co se člověk takto dozví mimo oficiální jednání. I já jsem měl několik neformálních rozhovorů s vrcholnými manažery bank a oni připouští, že článek, který napíše, že materiál, u kterého se banka angažovala, skončil někde v zemi, kde skončit neměl, jim může obrovským způsobem poškodit pověst.

Reputační riziko je možná větší než touha vydělat peníze. Opět bych mohl uvést příběh z loňského roku. Na začátku loňského roku jedna malá obchodní firma dostala výpověď o vedení účtu od velké banky a ta firma přešla k jiné bance. Zaplať pánbůh, že existuje konkurence. Loni obrátila v obchodu s municí téměř dvě miliardy. O tyto peníze banka strachem o reputační riziko přišla a dostala je jiná.

Je přístup bank ke zbrojařským firmám v Česku jiný než v ostatních zemích EU?

Já si to nemyslím. Když se bavím se svými kolegy ať už v rámci Asociace kosmických, leteckých a obranných průmyslů, tak všichni mi říkají, že mají úplně stejné problémy, jako máme my, zvlášť ty malé a střední podniky. Ale zástupci větších korporací řeknou: jsme silná korporace, jsme nadnárodní firma. Máme lobbisty, kteří nám pomohou problémy vyřešit. Ale všichni mají stejné problémy jako my.

‚Útok německé rakety na Moskvu je nemyslitelný.‘ Expert objasňuje váhání s dodáním střel na Ukrajinu Číst článek

Když se vrátíme k situaci v ČR, říkal jste, že zatím nechcete mluvit o dohodě, že počkáte, jaký bude mít výsledek po dnešním (pondělním) jednání. Zůstává ještě něco, co si myslíte, že by v tomto směru ministerstvo obrany nebo bankovní asociace měly udělat?

Myslím si, že bankovní asociace by měla především informovat své členy. Měla by rozšířit informace o procesu udělování ať už povolení k obchodu s vojenským materiálem, nebo o licencích jednotlivých obchodů do těch části, které posuzují, jestli jsou splněny všechny předpisy a zvažují se všechna rizika.

Aby pracovníci v tomto oboru byli vzdělaní a věděli, že jestliže je požádáno o nějakou platbu za vojenský materiál, tak by si měli jenom vyžádat povolení k tomuto obchodu a už by neměli víc nic prověřovat. Jsem přesvědčen, že až se sejdeme po uplynutí prvního pololetí, tak si uděláme v rámci našich členů anketu a budeme schopni konstatovat, že jsme udělali dohodu a funguje.

O nic jiného, než aby obranný průmysl byl vnímán jako jakýkoliv jiný průmysl, nám nejde. Ať se posuzuje ekonomika firem, ale nikoliv to, co vyrábí.