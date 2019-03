Za osm měsíců mu zvýšili dluh o milion. Jak banky prodávají pohledávky neplatičů soukromým společnostem?

Koupí od banky dluh, poté ho navýší a pošlou do dražby dlužníkův dům nebo byt. Právě tak některé firmy nakládají s pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jim prodaly banky. Podle Nadačního fondu proti dluhové pasti by měl stát prodej dluhů zakázat. Ministerstvo spravedlnosti s tím nesouhlasí. Pomoct by podle něj mohla chystaná změna pravidel exekucí. Praha 17:55 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už asi nadosmrti budu splácet, uvedl pan Fojtek. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Programátor Roman Fejtek měl u Raiffeisenbank hypotéku, mimo jiné na rekonstrukci domu. Před dvěma lety vážně onemocněl, nemohl pracovat, a proto přestal splácet. Banka loni na jaře nakonec jeho dluh 1,9 milionu korun prodala společnosti IT Credit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Banky přeprodávají dluhy neplatičů soukromým společnostem.

„Společnost, která ji odkoupila, ji začala neúměrně prodražovat, neměla vůbec žádný zájem na prodeji nemovitosti. Naopak nejdřív začala vymáhat všemožné pokuty. Vůbec nebyla ochotná o ničem jednat,“ řekl Roman Fejtek Radiožurnálu.

Společnost naopak uvedla, že se s ním dohodnout snažila. K dluhu si kromě úroků přidala smluvní pokuty nebo náklady na právní služby. Ke konci roku pohledávku vyčíslila na téměř dva miliony a 750 tisíc korun.

Tři exekutoři

Za osm měsíců tak původní dluh vzrostl skoro o milion. Navíc zřejmě nebude konečný, protože běží další soudní spory. Peníze firma nechává vymáhat třemi různými exekutory, kteří si naúčtují další poplatky. Dům zřejmě skončí v dražbě.

„Pro mě je jediná možnost prodat nemovitost a část z těch dluhů z toho umořit. Nicméně to pro mě určitě nebude konečná částka a už asi nadosmrti budu splácet,“ uvedl Fojtek.

Jak Raiffeisenbank uvedla pro Radiožurnál, přistupuje k prodeji pohledávek až v krajním případě:

Na jednoho dlužníka jeden exekutor. Ministerstvo připravuje změny pravidel pro vymáhání dluhů Číst článek

„Využíváme širokou škálu možností, jak najít společné východisko ze situace tak, aby nemuselo k postoupení pohledávky dojít. Těmi možnostmi může být například odložení splátek, úprava splátkového kalendáře nebo zapojení dalšího dlužníka. I pro banku taková situace představuje vysokou administrativní a finanční zátěž, tudíž je naším cílem dojít k dohodě,“ řekla její mluvčí Petra Kopecká Radiožurnálu.

Podle Davida Bascheriho z Nadačního fondu proti dluhové pasti, který Fejtkovi pomáhá, by měl stát prodávání dluhů zakázat změnou zákona. A to alespoň u spotřebitelských úvěrů, kde je zástavou nemovitost.

„Klient počítá s tím, že pokud nějakým způsobem selže ve splácení, uspokojí se věřitel ze zástavy. On vůbec nepočítá s tím, že by tu pohledávku někdo vzal a prodal někomu dalšímu. Dá se to přirovnat k dluhovému otroctví, on se stane vazalem někoho dalšího, a věřil původně úplně někomu jinému,“ řekl Radiožurnálu Bascheri.

‚Můžou si za to sami‘

Podle Bascheriho se dluhy přeprodávají zhruba u poloviny lidí, kteří se na nadační fond obrací. Organizace vyzvala ke změně zákona prezidenta, premiéra, šéfy politických stran nebo ministra spravedlnosti. U šéfa resortu Jana Knežínka (za ANO) návrh zakázat přeprodávání dluhů podporu nezískal.

„Mně se ten návrh moc nelíbí. Většina těch dlužníků si za svoje dluhy může sama, včetně toho, že je nejsou schopni splácet. A přenášet tu tíži na věřitele by mi nepřišlo úplně fér. Dokonce bych se domníval, že bychom se mohli dostat do rozporu se základní listinou práv a svobod, konkrétně s ochranou vlastnického práva,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Nejsme advokáti chudých, senátní novela může pomoct statisícům zadlužených, říká analytik Člověka v tísni Číst článek

Pomoct by podle něj mohla chystaná exekuční novela. Každý dlužník by nově mohl mít pouze jednoho exekutora, a snížily by se tak náklady na vymáhání. Ani podle České národní banky, která na oblast spotřebitelských úvěrů dohlíží, není zákaz nutný.

„V případě postoupení pohledávky ze spotřebitelského úvěru, není jejím postoupením dotčen charakter závazku. Spotřebitel má vůči postupníkovi stejná práva, jaká mu zákon o spotřebitelském úvěru a další právní předpisy přiznávají vůči poskytovateli úvěru,“ vysvětlila Radiožurnálu mluvčí České národní banky Denisa Všetíčková.

Návrh se nezamlouvá ani některým neziskovým organizacím, které pomáhají dlužníkům. Například podle Poradny při finanční tísni není změna promyšlená a mohla by způsobit problémy na trhu s úvěry.

Pokud by se totiž nemohly společnosti problémových úvěrů zbavit, zřejmě by se to promítlo do cen půjček.