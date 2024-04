Bartoš: Digitální portál stavebníka od 1.7. bude. ‚Pořád nevíme, jak se připravit,‘ nevěří developer Soural

Česko patří podle indexu cen bytů Eurostatu k zemím, kde za posledních osm let rostou ceny nejrychleji. Důvodem je podle majitele developerské firmy Trigema Marcela Sourala nedostatek bytů. Ty se staví pomalu kvůli dlouhým povolovacím lhůtám. Zkrátit je má nový digitální portál stavebníka, který má platit od července, stále ale není jasné, zda se stihne připravit. Portál bude, tvrdí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Praha 9:00 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Soural, zakladatel a jediný akcionář a předseda představenstva investiční skupiny Trigema | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Ministerstvo pro místní rozvoj chce od poloviny května začít školit pracovníky stavebních úřadů na práci s novým portálem stavebníka. Ten má začít fungovat podle nového stavebního zákona už od července, kdy se celé stavební řízení digitalizuje. Českému rozhlasu to pro pořad Peníze a vliv řekl ministr Ivan Bartoš.

Přípravu nového systému přitom provázejí komplikace s výběrem dodavatele IT systému.

Antimonopolní úřad nedávno zrušil ministerstvu jeho výběr firmy InQool, účinnost rozhodnutí ale odložil kvůli veřejnému zájmu na dokončení zakázky právě až na červenec.

„S dodavatelem nadále spolupracujeme, i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasil, že jde o zakázku spojenou s mimořádným veřejným zájmem a není vhodné realizaci odkládat. Pokračujeme tedy tak, abychom splnili termíny. Systém představím na konci dubna na stavebním veletrhu v Brně a od poloviny května bychom ho měli zpřístupnit i pro školení zaměstnancům stavebních úřadů a dotčených orgánů, připravujeme instruktážní videa, vzdělávací materiály a další,“ uvedl Ivan Bartoš.

Podle něj postupuje ministerstvo tak, aby systém mohl fungovat i poté, co případně rozhodnutí antimonopolního vstoupí v polovině roku v platnost. Ministerstvo se ale proti němu odvolalo.

Otazníky zůstávají

Pochybnosti o tom, že portál od poloviny roku bude skutečně funkční, nedávno zveřejnila Hospodářská komora, podle jejího prezidenta Zdeňka Zajíčka jsou velké nejasnosti i v připravovaných vyhláškách k portálu.

Pochybnosti má i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala, podle něj je skepse ke včasnému zavedení digitálního řízení na místě.

Digitalizace by mimo jiné měla výrazně zkrátit povolovací lhůty v celém stavebním řízení, které často třeba v Praze trvají podle majitele developerské firmy Trigema Marcela Sourala sedm až deset let.

„My na digitalizaci čekáme. Bylo nám slibováno, že to bude jedno razítko, jedno řízení, jeden rok. Myslím si, že ani jedno se nesplní, jako to bývá v naší zemi obvyklé. Nicméně pořád čekáme a věříme, že se něco zlepší. Ale zatím všechny signály nasvědčují, že tomu tak nebude,“ zůstává skeptický developer, kterého proslavila mimo jiné i spolupráce s umělcem Davidem Černým, který dodává umělecká díla do jeho bytových projektů.

Skeptický je Soural podobně i k tomu, že se splní termín digitalizace k prvnímu červenci letošního roku.

„Stále nemáme k dispozici prováděcí předpisy. Takže my ani nevíme, jak máme pro to řízení připravit projektovou dokumentaci. Nevíme v jakém rozsahu. Nevíme, co od nás bude ten úřad potřebovat, v jakých formátech. Ministerstvo pro místní rozvoj signalizuje, že by měli na konci dubna něco prezentovat na nějaké konferenci v Brně. Ale to je pozdě,“ konstatoval Soural.

Proč roste cena

Zdlouhavé povolování staveb je přitom podle developera hlavním důvodem, proč se v Česku staví o polovinu méně bytů, než by bylo potřeba, a proč také u nás roste cena nemovitostí pro bydlení jedním z nejrychlejším temp v Evropě.

Například podle indexu ceny bytů Eurostatu za posledních osm let se u nás ceny ke konci loňského roku víc než zdvojnásobily. Šlo tak o druhý nejvyšší růst v Evropské unii, před námi bylo jen Maďarsko.

„My se domníváme, že ta příčina je jenom jedna, a to, že je tu nedostatečná nabídka. Prostě čeho je málo, to je drahé. Pokud by se více stavělo a nabídka byla dvojnásobná, ne-li trojnásobná, ceny by se stabilizovaly a byly by dlouhodobě udržitelné. Ne-li, že by někdy i klesly,“ reagoval Marcel Soural.

Výrazné zkrácení povolovací doby například na řádově dny pro stavební povolení by podle jeho odhadu mohlo přinést zlevnění výstavby bytů o 10 až 15 procent.

Cenově dostupné bydlení by ale podle předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků Roberta Špalka u nás bylo možné už teď. Podle analýzy komory jsou například obce a města schopné stavět byty za konečnou cenu kolem 50 až 60 tisíc korun za metr čtvereční, běžné tržní ceny jsou ale i dvojnásobné.

Pokud jde o délku stavebního řízení, to samotné podle Špalka trvá ve většině případů podle průzkumu komory do jednoho roku už teď.

„Nás ty uváděné délky řízení čtyři pět i deset překvapily. A je otázka, co se do toho počítá. Proto jsme udělali letos anketu mezi našimi členy, kteří se v oboru pohybují, dostali jsme 1100 odpovědí. Z toho vyšlo, že naprostá většina má stavební povolení do jednoho roku,“ řekl Robert Špalek.

To ale podle něj platí, pokud společně probíhá stavební i územní řízení. „Lhůty výrazně ovlivní to, jestli se nemusí vstupovat do procesu úpravy územního plánu, protože tam je pak velmi zdlouhavá doba, ve velkých městech i několik let,“ dodal šéf komory.

Více k tématu i celý rozhovor s Marcelem Souralem najdete v audiu v horní části textu.