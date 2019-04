Bělorusko zastavilo vývoz nafty a benzinu, důvodem je špatná kvalita ruské ropy

Polsko, pobaltské republiky a Ukrajina se potýkají s výpadkem dodávek benzinu a motorové nafty z Běloruska. To oznámilo, že pozastavuje dodávky svých ropných produktů. Důvodem je údajně špatná kvalita dodávek ruské ropy do běloruských rafinerií ropovodem Družba. Minsk 13:15 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nádrže s ropnými produkty u města Mazyr na jihu Běloruska | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Běloruská ropná společnost BNK uvedla, že intenzivně jedná se zahraničími odběrateli benzinu a nafty i dodavatelem ropy.

Omezení běloruského exportu ropných produktů trvá od pátku, v úterý by o věci měli v Moskvě jednat zástupci petrochemického průmyslu z Běloruska a Ruska. Ruská společnost Transněfť podle agentury Interfax písemně potvrdila, že do Běloruska nekvalitní ropu opravdu dodala.

Kvalitu ropy ovlivnila látka přidávající se kvůli absorbování sirovodíku z ropy, ta ale v příliš velkém množství může poškodit infrastrukturu ropovodu Družba i běloruskou rafinerii Mazyr na jihu země.

Dodávky motorové nafty tvoří pro Ukrajinu 81 procent z celkového dovozu do země, u benzinu jde o 40 procent. Uvedla to Polská tisková agentura. Do Polska míří 13 procent běloruského exportu nafty.

Napjaté vztahy mezi Ruskem a Běloruskem se vyhrotily poté, co Minsk oznámil, že o 23 procent zvyšuje poplatky za tranzit ruské ropy do střední Evropy.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko navíc nařídil odstávky produktovodů kvůli jejich špatnému technickému stavu.