‚Bez omezení a v plné výši.‘ Orlen začal čerpat ropu ze státních rezerv, ruskou Družbou stále nic neproudí

Rafinérská společnost Orlen Unipetrol začíná využívat slíbenou ropu ze státních rezerv. Z ruského ropovodu Družba totiž ropa stále neproudí. Firma to v pondělí oznámila na síti X. Rafinerie Orlenu Unipetrol v Česku zatím podle společnosti fungují bez omezení. Praha 23:20 10. března 2025

Šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr minulý týden řekl novinářům, že stát v případě dlouhodobějšího omezení dodávek z Družby půjčí společnosti Orlen Unipetrol až 330 000 tun ropy z nouzových zásob, což vystačí na více než měsíc provozu rafinerií. Nedostatek ropy pro český trh tak podle něj nehrozí.

„Jelikož ropa ropovodem Družba stále neteče, začínáme v těchto dnech čerpat ropu ze státních rezerv,“ sdělil nyní Orlen Unipetrol. „Rámcová půjčka až 330 000 tun ropy nám umožní zajistit pokračování výroby paliv v litvínovské rafinerii. Aktuálně běží výroba pohonných hmot v obou našich rafineriích, tedy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, bez omezení a v plné výši,“ doplnila firma.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) v úterý 4. března v České televizi řekl, že se dodávky z Družby do Česka zastavily kvůli neuskutečněným platbám mezi společností Orlen Unipetrol a ruskými dodavateli. Platby se zastavily kvůli problémům vyplývajícím z posledního balíčku sankcí, které na Rusko uvalily Spojené státy americké, napsala agentura Reuters s odvoláním na své dva zdroje.

V případě, že by půjčka 330 000 tun ropy nestačila, je Správa státních hmotných rezerv připravena diskutovat o uvolnění dalších zásob. Po první půjčce totiž stále zůstane v rezervách státu ropa na zhruba 60 dní provozu. Orlen Unipetrol zároveň podle Švagra podniká kroky k zajištění alternativních druhů ropy, které by do Česka mohly přitéct ropovodem IKL a na něho navázaným rozšířeným ropovodem TAL z Itálie.

Například kralupská rafinerie už druh ropy dodávaný z Ruska delší dobu nevyužívá. Ropu z Družby dosud zpracovává rafinerie v Litvínově, ale i tam se podle dřívějších informací Orlenu Unipetrol provádějí úpravy technologií a rafinerie je technicky připravená na jiné ropné směsi.

Dodávky z Družby se přerušily i loni v prosinci na několik dní. Vláda tehdy také rozhodla půjčit společnosti Orlen Unipetrol ropu z nouzových zásob, ale po obnovení dodávek z Družby to nakonec nebylo nutné.

Loni bylo do Česka dovezeno 6,5 milionu tun ropy, meziročně o 12 procent méně. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu a Českého statistického úřadu. Největším dovozcem ropy do Česka bylo právě Rusko s podílem 42 procent, ale dovoz z Ruska meziročně klesl asi o třetinu. Spolu s tím se snížilo i využití ropovodu Družba. Stoupá naopak dovoz ropy třeba z Ázerbájdžánu, jehož podíl dodávek je už těsně za Ruskem.