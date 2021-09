Bude nedostatek sportovního vybavení na zimu? Běžky můžou do Česka z Asie letos dorazit se zpožděním

„Aktuálně mám skladem přesně dva páry běžek. Z toho jeden pár je použitý.“ Během ledna prodal Jan Glombiček takřka všechny běžky, které měl na skladě. Zbyly mu jen poslední kousky. „A ty jsou tady z loňska. Jsou to jediné dva páry, což při prodeji desítek nebo stovek běžek je velká bída,“ říká pro Radiožurnál.

Obchodníkům chybí běžky dodávané z Asie. Téma pro Andreu Švubovou

Právě běžky budou nejspíš před zimou chybět. Alespoň ta část, která se dováží z Asie. „Ti, co vyrábějí v Asii, tak mají problém s dodávkami běžek. Je to asi velkou poptávkou i problémy v dopravě a s výrobou. Může se stát, že budou až příští rok na přelomu jara a léta. To znamená, že to budou lyže nachystané na rok 2023,“ dodává pro olomoucký rozhlas Glombiček.

„Zatímco náš druhý dodavatel, který vyrábí vše v Evropě, tak problémy nemá. Nahlásil nám aktuálně asi jenom 14denní zpoždění. První dodávka dorazí zhruba zkraje listopadu.“

Se sjezdovou výbavou potíže nebudou. Během sezony se neprodávala takřka vůbec. „Dá se říct, že nám zůstalo vše z loňské sezony, protože sjezdovky byly uzavřené. Takže se sjezdovými lyžemi nevidíme žádný problém. Máme toho opravdu dostatek,“ ukazuje plný regál Radek Kudr.

V březnu, místo na podzim

Podobné zkušenosti má i další podnikatel z Jeseníku Kamil Tomšů. Ve svém obchodě má ale běžek o něco víc.

„Máme tady asi 30 párů. Problém asi bude s výběrem, nebude toho tolik, aby si zákazník mohl jako běžně vybrat. Objednávky jsme navýšili řádově o 30 procent. Někteří dodavatelé nám dali vědět, že doručí zboží třeba až v březnu, místo na podzim. I pokud je v březnu sníh, tak už se prodává velmi málo,“ popisuje.

Oproti tomu provozovatel prodejny a půjčovny lyží v zimním středisku Klepáčov na Šumpersku Jan Láznička odebírá běžky výhradně od evropského výrobce. Pozdních dodávek se proto neobává.

„Letos máme zajištěné za včasu. Udělali jsme si objednávku na vybavení. A mělo by dojít nejpozději v září nebo říjnu. Máme štěstí, že bereme věci od zastoupení. Nebereme z Číny,“ podotýká.

Obdobný problém s dovozem z Asie řešili obchodníci i u kol. A stále řeší. Některé komponenty na trhu zcela chybí. Například Glombiček už si raději předem objednal zboží na rok 2023.