Z běžek a běžeckých bot se stalo nedostatkové zboží. Chybí na prodejnách po celém Česku

Pokud jste si letos chtěli pořídit nové běžky, budete mít možná smůlu a žádné si nekoupíte. Nejsou ani lyže, ani boty. Objednané dodávky zboží mají i několikaměsíční zpoždění, přitom poptávka je obrovská. Lyžařům tak nezbývá, než zajít do půjčovny nebo si nechat opravit staré lyže. Obchodníci tak víc servisují, než prodávají. Praha 10:28 7. února 2022

Ve specializované prodejně v pražských Holešovicích mají stejný problém jako ostatní – málo běžkových lyží, bot ještě méně. Zákazníků přitom chodí víc než kdy dřív.

Po běžkách je větší poptávka, než jakou mají prodejci nabídku. Poslechněte si reportáž

„Předpokládal jsem, že to nebude takový problém, ale je. Rád bych si vybral běžky na bruslení. Ty má rád, ale bohužel jsem zjistil, že nejsou, že je velký nedostatek. Samozřejmě nějaké mají, ale pak jsou už jenom závodnické a ty bych já asi nevyužil, protože jsem spíš amatér. Kupuju na poslední chvíli a mám opravdu smůlu,“ popisuje svoje problémy jeden ze zákazníků.

Proč se z běžek stalo nedostatkové zboží, vysvětluje Tomáš Dvořák z pražské prodejny LBS Sport: „Těch důvodů je několik. Je velký zájem a je nedostatek materiálu, ze kterého jsou běžky udělané, ať už jde o dřevo nebo kompozity. Co se týče bot, tak tam zase vypadla hnací síla – lidi, kteří boty vyrábějí, hlavně v Asii. A další věc je ještě co se týče logistiky, ta zdražila a ceny kontejnerů dost zkomplikovaly transport. Navíc jsou distributoři zavaleni poptávkou, kterou nejsou schopni pokrýt.“

Výrobci v Asii

Stejný problém má i velkoprodejna Harfasport na druhém břehu Vltavy, připouští její jednatel Jaromír Fitz. „Ten sortiment je úplně nedostatkový. Po celé republice je vyprodáno. Dodavatelé kolabují. Předobjednávky, které jsme měli, tak nám stále odkládají a posouvají nám to na léto, na konec léta, takže to je veliký problém,“ komentoval Fitz.

Zboží nedorazilo ani síti prodejen Sportisimo. „U nás to je velké číslo u kusů, které byly objednané a následně zrušené ze strany výrobců, nebo přijdou tak pozdě, že vlastně dorazí až na příští sezonu,“ říká obchodní ředitel Tomáš Borek.

„Některé značky, které mají výrobu v Evropě, tak dokázaly zájem pokrývat. Rozhodně lépe než ty, které mají výrobu v Asii, tam je to posunuté skoro v letech,“ dodává Fitz z Harfasportu.

Stejně je na tom podle slov ředitele Vladimíra Dušánka i firma Kästle CZ, výrobce lyží Sporten a Artis. „V celém našem byznysu je poptávka větší než nabídka. V tuhle chvíli se dá říct, že jsme téměř kompletně vyprodáni. Zcela jistě neuspokojíme poptávku na úrovni 100 procent na sezónu 2021/2022,“ přibližuje.

Neuspokojení zákazníci si tak místo nové výbavy nosí do prodejen svoje staré lyže. Na servis. O co míň prodávají, o to víc proto v obchodech servisují. Situace se prý jen tak nezlepší. Výrobci i prodejci očekávají, že lyže budou chybět minimálně i příští sezonu.