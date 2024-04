Bílý pracující nekuřák ve vztahu, ale co debaty o dítěti? Nároky na nájemce ve velkých městech rostou

„Některé z otázek mohou být velmi osobní, ale seriózní nájemce nemá co skrývat,“ doporučují realitní weby majitelům nemovitostí. Nároky na zájemce o nájemní bydlení ve velkých městech, kde je volných bytů nedostatek, rostou. „Byt jsme hledali s partnerem. Otázky mířily na náš vztah: jak jsme spolu dlouho, na jak dlouho to vidíme,“ popisuje pětatřicetiletá Aneta v podcastu Vlna na Radiu Wave. Praha 11:28 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nároky na zájemce o nájemní bydlení ve velkých městech, kde je volných bytů nedostatek, rostou (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Když jsem sháněla bydlení v Hradci Králové, zapamatovala jsem si, že aby se člověk vůbec probojoval prvním kolem – vyhazovacím telefonickým pohovorem – musí použít klíčová slova úspěchu. A ta jsou: bílý pracující bezdětný nekuřák,“ popisuje pětatřicetiletá Aneta svoje zážitky při hledání bytu k pronájmu v podcastu Vlna na Radiu Wave.

„Ani když jste z téhle privilegované skupiny, nemáte vyhráno,“ pokračuje. Domácího mazlíčka nemá, takže prošla do „dalšího kola“.

„Byt jsme hledali s partnerem. Další otázky mířily na náš vztah: jak jsme spolu dlouho, na jak dlouho to vidíme. Strašákem bylo i dítě. I když jste bezdětní, tak pokud jste ve vztahu a v určitém věku, tak to vede k otázkám. Třeba jste o nich sami ještě ani nepřemýšleli. A takhle při pohovoru s cizími lidmi je to hodně nepříjemné,“ přiznává.

Jak se krize bydlení prohlubuje, nájmů je nedostatek a ceny rostou, problémy se začínají týkat už i střední třídy. Realitní weby doporučují majitelům bytu co nejvíc si zájemce prověřit.

„Nezapomeňte, že největší lháři a manipulátoři obvykle působí velice důvěryhodně a sympaticky,“ zní jedna rada z realitního webu.

„Některé z otázek mohou být velmi osobní, ale vy přece chcete mít s nájemníkem dlouhodobý bezproblémový vztah, nikoliv potíže. Seriózní nájemce nemá co skrývat,“ doporučuje další web.

Proměna nároků

Poptávka po bydlení je velká, shrnuje lakonicky Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení. „Zájemců o nájemní bydlení je víc, než kolik je tady bytů k pronájmu. Tohle zásadně ovlivňuje chování pronajímatelů a jejich nároky,“ říká. Mezi ně může patřit třeba zákaz návštěv opačného pohlaví.

„Vnitřní migrace elit do Prahy akcelerovala v posledních dvaceti letech. Přitom 70 procent bytů v Praze je v osobním vlastnictví. Sice to do Prahy táhne lidi z regionu, protože jsou tam vyšší mzdy, ale ve skutečnosti jsou mnohem vyšší i náklady na bydlení,“ upozorňuje Klusáček.

„Jako singl jsem byt sehnat nemohl, s kamarádkou jsme nakonec museli předstírat, že jsme pár.“ Marek (nájemník)

Problém s hledáním bytu měl i jednatřicetiletý Marek. „Jako singl jsem byt sehnat nemohl, s kamarádkou jsme nakonec museli předstírat, že jsme pár,“ přibližuje.

„Když jsem zase hledal byt s přítelkyní, tak probíhalo dost nepříjemné lustrování ještě za přítomnosti stávajícího nájemce bytu i s malým dítětem. Nakonec to skončilo na to, že jsem se majitelce nelíbil, měl jsem delší vlasy, plnovous a piercing v nose. Byť jsem byl slušně oblečený,“ dodává Marek.

Podle výzkumu agentury pro Media pro ministerstvo pro místní rozvoj drobní pronajímatelé neradi vidí domácí mazlíčky, za nevýhodu to považuje 60 procent pronajímatelů, příslušníky národnostních menšin (55 procent) nebo muslimy (56 procent).

Bytová nouze

Klusáček ale upozorňuje, že nároky na vlastnosti nájemce směrem od center a velkých měst klesají. „Víc nájemních bytů je třeba v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Tam jsou u nájemníků problémem dluhy nebo exekuce,“ říká.

„Poslední čísla ukazují, že v bytové nouzi je asi 150 tisíc lidí v Česku. Ti jsou úplně vyloučeni ze standardu. Část bydlí na ubytovnách, část v extrémně přelidněných nebo nevyhovujících bytech,“ upozorňuje Klusáček na lidi mimo střední třídu, jejichž problémy s bydlením jsou ještě větší.

Asociace nájemního bydlení ale tvrdí, že k diskriminaci na trhu s bydlením nedochází a sami se proti tomu snaží bojovat edukací nebo etickými kodexy.

„Český právní řád se má dodržovat. To by mělo stačit. Pokud se diskriminace nebo nelegální praktiky dějí, naše asociace bude vždy proti. Ale pokud bychom se měli dívat na důvody, proč se takové věci mohou dít, musíme se zabývat obavami pronajímatelů,“ upozorňuje Vysocký.

Nejčastější obava podle něj je, že nájemce nezaplatí nájemné. Následují obavy z chování nájemníka a poškození bytu.

„Český právní řád nenabízí účinné a rychlé řešení na vystěhování neplatiče. Trvá to měsíce i roky,“ upozorňuje Vysocký s tím, že jeho asociace sice navrhla „paragrafované a společensky sociálně přijatelné“ řešení ministerstvu pro místní rozvoj, stát na tom ale nepracuje.

Podle Medianu má ale negativní zkušenost s prodlením v platbě, o které mluví Vysocký, jen 13 procent drobných pronajímatelů.

Řešením pro lidi vyloučené z komerčního trhu s byty by mohlo být zřízení kontaktních míst v obcích, vzniknout by jich podle ministerstva pro místní rozvoj mohlo zhruba 200. Majitelé nemovitostí by byty nabízely k pronájmu právě s pomocí státu, který by nabídl pomoc s řešením problémů jak nájemníkům, tak majitelům.

Počítá s tím zákon o podpoře bydlení, který vznikl už loni na podzim a teď čeká na svou cestu do Poslanecké sněmovny.

