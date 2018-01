Jak se vyznat v kryptoměnách? Bitcoin a ethereum lámou rekordy, je to riziko i příležitost

Digitální měna bitcoin v uplynulém roce překonávala jeden rekord za druhým a řada investorů díky ní dosáhla na zhodnocení v řádu stovek procent. Další virtuální měna ethereum se na nový rekord dostala nyní v lednu a za rok už přinesla zhodnocení dokonce v tisících procentech. Řada expertů varuje před finanční bublinou, do kryptoměn ale dál tečou miliardy dolarů. Praha 9:00 20. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Známý americký investor Warren Buffett v lednu v televizi CNBC předpověděl digitálním měnám špatný konec. „Co se týče kryptoměn, obecně mohu téměř s jistotou prohlásit, že dospějí ke špatnému konci. Kdy nebo jak se to stane, nevím.“

Mnoho investorů ale názor Buffetta evidentně nesdílí, protože do digitálních měn dávají další a další peníze. Například celkovou hodnotu měny ethereum, která si drží druhé místo po bitcoinu, dnes trh oceňuje částkou výrazně převyšující sto miliard dolarů.

Nevznikají ze vzduchu, ale těžbou

IT specialista Michal Gröh, který se více než čtyři roky zabývá těžbou kryptoměn, nesouhlasí s tvrzením, že za digitálními měnami nestojí reálná hodnota a že virtuální mince padají z nebe.

„Jakožto těžař mám své náklady na to, abych měnu vyrobil. Já musím pálit elektřinu, já musím kupovat drahý hardware, který je na to potřeba. Takže pokud já vyrobím novou minci do světa, tak mám svoje náklady. Tudíž to je základní pilíř těch kryptoměn. Ty měny, jak široká veřejnost si myslí, že vnikají ze vzduchu, tak opravdu nevznikají. Vznikají těžbou.“

Člověk, který takzvaně těží digitální měnu, zpracovává a potvrzuje transakce. Výhodou digitálních měn je jejich decentralizace. Jenže právě proto neexistuje jeden server, který by data zpracovával a musí se o to postarat uživatelé v síti.

Existují celé počítačové farmy

Když se nashromáždí třeba u bitcoinu za deset minut blok plný transakcí, musí těžař vyřešit digitální hádanku a tím potvrdí, že konkrétní platba je v pořádku. Ta se pak zapíše do účetní knihy a těžař dostává odměnu - minci v dané kryptoměně, která díky tomu vznikne. Těžbě bitcoinu se už věnují celé rozsáhlé počítačové farmy.

Na světě je dnes podle Gröha zhruba 1400 kryptoměn, z toho asi stovka z nich má nějaký skutečný význam. Také Andrej Štaňko, ředitel investiční skupiny Comfort Finance Group, popisuje, v čem mají kryptoměny skutečnou hodnotu a reálný základ. „Mají to v tom rozsahu, že to může být nový způsob platidla. Technologie blockchainu může být využitá i v jiných oblastech. Je to jakási možnost vlastnictví sdíleného.“

Technologie blockchain, která nabízí decentralizované a tedy poměrně bezpečné a anonymní uložení informací, se často využívá jako účetní kniha pro digitální měny. Dá se ale využít i mimo finanční oblast. Například ve zdravotnictví, logistice nebo i ve volbách.

Praskne bublina?

Aktuální velký zájem investorů o digitální měny ovšem může vést k jejich nadhodnocení a tedy investiční bublině, upozorňuje Jan Seidl, expert poradenské společnosti Deloitte na oblast kryptoměn.

„Pomalu cokoliv, co získá nějakou popularitu, tak může být investiční bublina z toho pohledu, že reálná hodnota se pohybuje třeba daleko níže, než je aktuálně obchodována. Samozřejmě každá kryptoměna má trošku svoji odlišnost, má svoji jinou přidanou hodnotu. Není to už jenom, že to funguje jako platidlo. Třeba typicky ethereum přišlo právě se smart kontrakty, které už nefungují čistě jako kryptoměna, ale umožňují další služby.“

Dodržování běžných smluv se dá vynutit na základě zákona. Zmíněné chytré kontrakty ale fungují podle naprogramování a o plnění smluv se starají automaticky podle předem zadaných pravidel. Tím se snižují transakční náklady a zrychlují obchody, protože není potřeba například notář.

Je to riziko i příležitost

Jan Seidl odhaduje, že hodnota některých digitálních měn se ještě zvedne. „Bitcoin, já si osobně myslím, že ta cena jeho poroste. A to je tím, že už představuje spíše takového reprezentanta obecně kryptoměn. Ale nemyslím si, že bude úplně tak použitelná pro placení běžných věcí. V podstatě bude sloužit podle mě jako určitý index, indikátor stavu povědomí o té technologii a důvěře k té technologii.“

To, že digitální měny podléhají silným výkyvům, je riziko, ale podle Seidla také příležitost. Těžař a IT specialista Gröh každému investorovi radí, že by se měl nejdříve v oblasti digitálních měn vzdělat. „V první řadě je potřeba říci: investuj pouze tolik, kolik si můžeš dovolit ztratit, protože ten trh je hodně volatilní, je hodně nový. Jak široká veřejnost se adaptuje na kryptoměny, tak volatilita lítá čím dál víc. Takže určitě pokud technické znalosti nemám, tak potom asi nejlépe využít jakýchkoliv důvěryhodných fondů.“

Na investování do digitálních měn se dnes ve světě včetně Česka podle analytické společnosti Autonomous NEXT zaměřují řádově už stovky fondů, které si ale za správu peněz od investora samozřejmě berou určité poplatky.