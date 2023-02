Je bitcoin dobrá investice, nebo přežitek módní vlny? Stal se teď rizikovějším aktivem, komentuje ekonom

Před rokem a půl byl na vrcholu a všichni o něm mluvili jako o nejlepším držiteli hodnoty, který dokáže udržet cenu i navzdory inflaci. Dnes ale o bitcoinu, nejznámější kryptoměně, čeští dolaroví milionáři mluví jako o přežité módní vlně. Co stojí za jeho pádem a vyplatí se do něj ještě investovat? Radiožurnál se zeptal ekonoma a člena NERVu Dominika Stroukala. Rozhovor Praha 15:00 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin už není jen zábavou pro nadšence, ale i záležitostí velkých investorů (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Bitcoin má za sebou poměrně dramatické období. Jeho hodnota v posledním roce prudce padala z víc než milionu na současnou zhruba polovinu. Co stojí za takovým propadem?

Pohyb bitcoinu, ostatně i jiných kryptoměn, hodně kopíroval to, co se dělo na jiných finančních trzích. To znamená, že se stal jedním z dalších aktiv, které jsou teď více rizikové v nějakých portfolií velkých investorů.

Už to není jako před 10 lety. Není to jenom, řekněme, zábava pro ajťáky a pár ekonomů, které zajímaly alternativy. Ale zkrátka už o něm ví dost lidí na to, že se do něj nalily peníze i velkých investorů, toho tzv. retailu, to znamená i lidí z ulice, a ti s ním zacházejí jako s rizikovou akcií velké technologické firmy.

Ale dá se říct tedy, že se investoři od bitcoinu odvracejí, nebo ne?

Říct se to úplně nedá, protože minimálně ve srovnání s minulostí je bitcoin pořád na poměrně vysokých úrovních. I v tom letošním roce vidíme, že zatímco se v loňském roce mu nedařilo, tak letos od začátku roku bitcoin stoupl o zhruba 50 procent. Ale tak, jak dokáže jít nahoru, ve chvíli, kdy třeba méně technologické finanční trhy vydělaly třeba 7 procent, tak bitcoin vydělal třeba 50.

Ale zase když to padá, tak bitcoin je schopný ztratit 80 procent, zatímco standardní finanční trhy ztratí jenom několik desítek nebo jenom jednotky procent. Je to prostě volatilnější, rizikovější aktivum a investoři ho tak berou.

Kdy investovat do bitcoinu?

Když je tedy hodnota nějakého takového aktiva nízká, tak se obvykle vyplatí si ho koupit, čekat, než se ta cena zvýší a naše peníze se zhodnotí. Je to situace, která teď může nastat. Poradil byste lidem, kteří zvažují investování do bitcoinu nebo jiných kryptoměn, že teď je ten správný čas?

Jsou dva druhy lidí, kteří koukají na bitcoin nebo případně nějaké jiné kryptoměny. To jsou lidé, kteří si to chtějí vyzkoušet, hrát si s tím a zjistit, proč ty technologie vůbec někomu připadají zajímavé, proč je někdo vůbec před těmi 15 lety vymyslel.

Těm je v zásadě jedno, jaká je cena, chtějí si to vyzkoušet bez ohledu na cenu. A tam bych klidně doporučil si to vyzkoušet. Aspoň třeba zjistí, že to není pro ně nebo že to nemá smysl.

U toho investičního rozhodnutí, tam bohužel cokoliv má cenu, o tom se dá uvažovat. A tam pokud někdo očekává, že finanční trhy obecně půjdou nahoru, no tak dává smysl někdy své peníze přesouvat i do více rizikových aktiv, více rizikových měn anebo třeba právě do bitcoinu, protože prostě z těch růstů je to schopné vydělat více procent. Ale potom je potřeba to ve chvíli, kdy se ten trend obrátí, zase prodat.

Podle českých dolarových milionářů ale nejsou investice do bitcoinu už módní. Co teď vede trendy v investování?

Nevím, jestli bych o tom uvažoval jako o módním, ale je pravda, že v určité chvíli to vykazovalo úplně jasné znaky bubliny v tom, že každý se chtěl svézt na vlně něčeho, co běží nahoru.

Dnes na těch trzích převládá větší opatrnost, protože sledujeme centrální banky. Více než kdy jindy se koukáme na zasedání amerického Fedu, Evropské centrální banky nebo dokonce České národní banky a sledujeme, co udělají s úrokovými sazbami.

A řekněme, že tím největším módním hitem dnešních finančních trhů jsou právě centrální banky, koukání se na to, jak mluví, o čem mluví centrální bankéři, protože jsou schopni jedním rozhodnutím několika slovy s těmi trhy významně zahýbat.