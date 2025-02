Bitcoin se nehodí pro centrální banku, míní ekonom Rusinko. ‚Je inovativní,‘ oponuje analytik Kupka

Sázka na kryptoměny pomohla některým lidem k bohatství, jiní naopak v „kryptu“ dokázali utopit spoustu peněz. Guvernér České národní banky Aleš Michl by jednu z nich, konkrétně bitcoin, chtěl zařadit do devizových rezerv Česka. „Je to inovativní krok,“ myslí si analytik společnosti Golden Gate Pavel Kupka. „Rezervy by měly být likvidní a bezpečné,“ oponuje makroekonomický analytik banky ČSOB Dominik Rusinko v Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 0:18 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro a proti: Hodí se bitcoin pro Českou národní banku? | Foto: Michael Förtsch | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Guvernér Michl zauvažoval, že by bitcoin mohl tvořit až pět procent rezerv centrální banky. Jste pro, nebo proti, pane Kupko?

Jsem určitě pro, jsem z toho nadšený.

Pan Rusinko sdílí toto nadšení?

Nesdílím nadšení, jsem proti.

Z jakého důvodu jste, pane Rusinko, především proti?

Protože primárním úkolem centrální banky má být péče o cenovou a finanční stabilitu. K tomu má jakožto jeden z nástrojů vedle úrokových sazeb i devizové rezervy, které jsou nebo měly by být likvidní a bezpečné.

Tuto potřebu jsme viděli například během války na Ukrajině, viděli jsme to během covidu, kdy centrální banka intervenovala, aby zabránila nadměrné volatilitě koruny, a viděli jsme to také v boji s vysokou inflací, kdy byly potřeba devizové rezervy.

Bitcoin z mého pohledu toto kritérium nesplňuje a nevím, co by tím centrální banka získala. Spíše to vnímám jako riziko pro kredibilitu centrální banky, protože bitcoin je opravdu velmi volatilní, z mého pohledu až spekulativní aktivum.

Pane Kupko, co by podle vás centrální banka získala tím, kdyby nakoupila do rezerv bitcoiny?

Co jsem se díval na stránky České národní banky, tak kromě likvidních aktiv investuje část rezerv například v akciích. A tím, že přidá bitcoin do rezerv, tak jednak prokáže inovativnost České národní banky – už jen tím, že se o tom mluví.

Chtěl bych poděkovat panu Michlovi za to, že jednak nakupuje zlato, protože to je něco, co předchozí bankéři prodávali, a dnes fantasticky roste. Pan guvernér Michl nyní přistoupil k bitcoinu a já jsem přesvědčen, že bitcoin bude postupně prorůstat celým finančním systémem.

Je to vidět už ve Spojených státech, kde se o tom vážně diskutuje. Nejenom že by byl v devizových rezervách, ale jako státní rezervy pro mnoho států nebo i na federální úrovni.

Pane Rusinko, pokud je to tak, že centrální banka už teď vlastní akcie, tak ty také přece mohou stoupat i klesat, také je u nich nějaké riziko. Je to až takový rozdíl oproti bitcoinu?

Z mého pohledu je volatilita u bitcoinu výrazně vyšší a opravdu jde spíše o spekulativní aktivum. Mám obavy o kredibilitu centrální banky, protože si nemyslím, že by centrální banka měla být inovativní nebo pionýrem, to opravdu není úloha centrálních bank.

Možná jsem v tomto trochu boomer, ale vnímám tuto instituci jako konzervativní, protože ten nejdůležitější nástroj, který má jakákoliv centrální banka, nejsou úrokové sazby nebo devizové rezervy, ale důvěryhodnost. Pokud ztratí centrální banka důvěryhodnost, tak nebude schopná naplňovat základní cíl, kterým je cenová stabilita.

Pane Kupko, toto není ojedinělý názor. Například hlavní ekonom společnosti Deloitte a poradce prezidenta David Marek si myslí, že bitcoin je věc pro hazardní hráče a ne pro investory. Měla by instituce s reputací, jako je centrální banka, do této hry vstupovat?

Jsem přesvědčen, že ano. Zrovna včera (čtvrtek, pozn. red.) byl podepsán zákon o digitálních aktivech, který nastavuje regulační rámec pro kryptoměny. Česká národní banka je v tomto zákoně dohledovým orgánem a já jsem za to rád.

Z Evropské unie jde nyní velká regulace, podle které se kryptoměny stávají standardním druhem aktiv. A v loňském roce vznikly v Americe ETF na bitcoin, což znamená, že Wall Street přijal bitcoin jako standardní aktivum. Mimochodem, nateklo tam nejvíce peněz od jakéhokoliv otevření ETF a dnes je tam více než 110 miliard dolarů.

Prostě svět má o bitcoin zájem a já mám radost z toho, že Česká národní banka chce být ve hře.

