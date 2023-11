Cena bitcoinu výrazně roste, je nejdražší od loňského května. Kryptoměna nyní stojí přes 37 tisíc dolarů

Cena kryptoměny bitcoin ve čtvrtek výrazně roste. Odpoledne krátce přesáhla hranici 37 750 dolarů (téměř 865 tisíc Kč), což je nejvíce od loňského května. Podle analytiků mají zřejmě vliv informace, že americká Komise pro cenné papíry a burzy do příštího pátku posuzuje 12 žádostí o povolení spotových bitcoinových fondů obchodovaný na burze (ETF). Londýn 17:43 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic/Illustration | Zdroj: Reuters

Podle zdroje specializovaného serveru CoinDesk zahájila komise jednání se společností Grayscale o podrobnostech její žádosti o přeměnu produktu GBTC na spotový bitcoinový ETF.

KLDR vloni ukradla kryptoměny za 4,5 miliardy korun. Peníze šly zřejmě na jaderný program Číst článek

Krátce před 15.30 středoevropského času si bitcoin podle CoinDesk za uplynulých 24 hodin připisoval přes šest procent a pohyboval se kolem 37 547 dolarů. Cena druhé největší kryptoměny ethereum ve stejnou dobu vykazovala růst o 2,7 procenta zhruba na 1941 dolarů.

Zájem o bitcoin vyvolává očekávání, že se ve Spojených státech blíží schválení bitcoinových ETF. Od začátku letošního roku si bitcoin připsal přes 120 procent, proti maximu téměř 69 tisíc dolarů z konce roku 2021 je ale stále citelně slabší.

Analytici agentury Bloomberg James Seyffart a Eric Balchunas uvádějí, že schválení všech žádostí do příštího pátku je pouze možnost. Mají ale za to, že budou s 90procentní pravděpodobností schváleny do 10. ledna.