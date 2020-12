Ekonom: Momentální dění kolem bitcoinu je anomálie. Očekávám jeho cenovou korekci

Objem obchodu s bitcoiny a dalšími kryptoměnami letos v Česku vzrostl o třetinu na zhruba čtyři miliardy korun. Cena bitcoinu přitom od začátku roku stoupla na trojnásobek. Co se dá od bitcoinu očekávat v dalších měsících a letech? Je to jen bublina, která splaskne? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:20 30. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Neodpustím si jednu otázku, na kterou samozřejmě nečekám jasnou a přesnou odpověď, protože kdybychom ji znali, tak by se z nás stali milionáři. Jak vidíte budoucnost? Kam se cena bitcoinu může dostat v dalších měsících?

To, co zažíváme nyní, je trochu anomálie. Bitcoin je v tuto chvíli velice drahý, tak bych očekával nějakou cenovou korekci zpátky pod 20 tisíc dolarů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Momentální dění kolem bitcoinu je anomálie. Očekávám jeho cenovou korekci, říká ekonom

Bitcoin je volatilním aktivem, což znamená, že proměnlivost jeho ceny je vysoká. Jestli ulétne o desítky procent nahoru, nebo dolů bychom se neměli divit. Je to jedna z běžných součástí charakteristik této měny.

Jak vlastně kryptoměny fungují? Základní princip je, že jde o digitální měnu, která je absolutně nezávislá na státech, centrálních bankách a oficiálních institucích. Opravdu tam není nikdo, kdo by to celé vedl?

Na začátku byl vytvořen vzorec, podle kterého se bitcoin má chovat. Teď tomu tak skutečně je a již několik let v tom programu nebyla žádná chyba. Na druhou stranu bych neřekl, že je ta měna naprosto nezávislá na tom, co se děje v centrálních institucích. Viděli jsme, že když některá centrální banka zakázala obchodovat s bitcoinem na svém území, poškodilo ho to. Viděli jsme to v USA, Evropské unii i Číně.

Aby celý ten systém mohl fungovat, tak někde musí být centrální databáze, která eviduje, kdo má kolik bitcoinů na svém účtu a eviduje veškeré transakce. Kde ta databáze je? A jak je zabezpečená?

Je to rozptýlený systém takzvaného blockchainu. Existuje spousta částí toho systému roztroušených po celém světě. Když se tyto útržky pospojují správným způsobem, tak ten systém funguje, jak má.

Někteří lidé dostávají peníze za takzvanou těžbu. Tím, že ho těží, umožňují provádění transakcí na této kryptoměně, takže je tam finanční motivace k tomu, aby ten systém pořád fungoval. Ukazuje se, že jak byl bitcoin navržen, je to odolná architektura. Existují i modernější kryptoměny, které ale nejsou tak úspěšné.

Celý rozhovor s hlavním ekonomem společnosti BH Securities Štěpánem Křečkem, který byl hostem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, si můžete pustit v přiloženém videu či audiu.

While average on-chain bitcoin transaction value hovered around $5,000 in 2019, we're zooming upward to $20,000 in 2020. pic.twitter.com/ju2rR9rftU — Jameson Lopp (@lopp) December 30, 2020