Bitcoin není jen pro darknet. V diktaturách za něj lidé nakupují třeba léky, tvrdí právník Kozub

Kauza bitcoinů, které státu daroval provozovatel nelegálního darknetového tržiště, pomohla zvýšit povědomí Čechů o kryptoměnách. „K mému velkému překvapení je ale stále strašně nízké. My, kdo to s kryptoměnami myslíme vážně, musíme vysvětlovat jejich pozitivní využití. Protože to, o čem je vládní bitcoinová kauza, je to nejnegativnější, k čemu se dají používat," upozorňuje Radim Kozub z advokátní kanceláře Blockchain Legal. Chyba systému Praha 0:10 28. června 2025

Poukazuje na to, že kdejaká malá směnárna se musí řídit platnou legislativou proti praní špinavých peněz, která reguluje i kryptoměny. Ministerstvo spravedlnosti v bitcoinové kauze ovšem v této pozici nebylo.

Poslechněte si další Chybu systému, tentokrát s Radimem Kozubem o kryptoměnách

„Od začátku roku je účinné evropské nařízení MiCA, která vede k tomu, že musíte žádat národního regulátora, v našem případě Českou národní banku, o licenci, abyste mohli začít podnikat. Z hlediska náročnosti je to v podstatě na úrovni menší banky,“ vysvětluje Kozub.

Unie se tím podle něj snaží dosáhnout pokroku skrze regulaci, kryptoměny ovšem fungují v globálním kontextu a s pomocí VPN je možné se dostat na jakoukoli světovou burzu.

„Chybí jednoduchá otázka: Jak regulovat, abychom kromě ochrany trhu a spotřebitele také posílili konkurenceschopnost? A na to se tvůrci evropské legislativy neptají. Vyprodukují nějaký předpis, pustí ho ven a tím to končí,“ kritizuje.

Bitcoinová kauza podle něj ukazuje, že není potřeba žádná specifická legislativa. „Tohle už řeší trestní právo, které definuje, co je legalizace výnosů z trestné činnosti. A je principiálně jedno, zda je to miliarda v bitcoinech, nebo v čemkoliv jiném,“ zdůrazňuje.

Nečekaná využití

Bitcoin a další kryptoměny vnímá Kozub jako paralelní model ke státním měnám, který má své plusy a minusy.

„Bitcoin nenahradí tradiční měnu, protože dokud budou existovat státy, tak to pro ně bude zásadní mocenský nástroj. Jsem ale zvědavý na jeho uplatnění v dnešním světě,“ pokračuje advokát.

Za obrovskou hodnotu považuje jeho transparentnost. „Když pošlu bitcoin z Evropy do Číny a odtud odejde někam jinam, tak jsme schopni ověřit, že jde o jeden a ten samý bitcoin. Má to samozřejmě svá úskalí z hlediska osobního soukromí, protože jsou na světě země, kde opravdu nechcete, aby některé transakce byly vidět,“ uznává.

Podotýká ale, že pozitivní využití mohou mít i různá darknetová tržiště, i když mnohdy slouží hlavně k nelegálnímu obchodu.

„Nicméně jsou části světa, kde je lze využít pro získání věcí, které v různých diktátorských režimech chybí, například léky. Neodsuzujme paušálně, že něco takového je. To, že to my nepotřebujeme, ještě neznamená, že pro někoho jiného to nemůže být životně důležité,“ dodává Kozub.

Poslechněte si celý politický podcast Chyba systému.